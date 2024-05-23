«Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.» — новий трейлер комедії з Едді Мерфі, який вчетверте повернувся до ролі детектива

Netflix оприлюднив новий великий трейлер комедії «Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.», в якій Едді Мерфі після 30-річної перерви повертається до ролі детектива Акселя Фоулі.

Режисує четвертий фільм франшизи Марк Маллой, а сценаристом виступили Вілл Білл, Том Гормікан і Кевін Еттен. До акторського складу на чолі з Мерфі приєдналися Джозеф Гордон-Левітт, Тейлор Пейдж, Джадж Рейнгольд, Джон Ештон, Пол Райзер, Бронсон Піншо і Кевін Бейкон. Автор оригінального «Поліцейського з Беверлі-Гіллз» Джеррі Брукгаймер повертається до четвертого фільму як продюсер.

На цей раз Аксель Фоулі має врятувати життя своєї доньки (Пейдж), об’єднавшись із новим партнером (Гордон-Левітт) і старими колегами Біллі Роузвудом (Рейнгольд) і Джоном Таггартом (Ештон).

У ролі копа Мерфі вперше з’явився в 1984 році в оригінальному фільмі «Поліцейський з Беверлі-Гіллз» під керівництвом режисера Мартіна Бреста та за сценарієм Даніло Баха і Деніела Петрі-молодшого. Після того, як стрічка стала найкасовішою на той рік, за нею послідували два продовження — останнє дебютувало в кінотеатрах у 1994 році.

Neflix випустить фільм «Поліцейський з Беверлі-Гіллз: Аксель Фоулі‎» 3 липня 2024 року.