Помилка у Windows Defender знижує продуктивність процесорів Intel на деяких ПК з Windows 10 або Windows 11 – є тимчасове рішення

Користувачі, які працюють на комп’ютерах з Windows 10 або Windows 11 та процесорами Intel, могли помітити зниження продуктивності їх систем. Причиною цього стала помилка у Windows Defender.

Проблему виявив розробник Кевін Глінн, пов’язаний зі створенням утиліт GPU-Z, MemTest64, ThrottleStop та RealTemp. Саме під час роботи над ThrottleStop і виявилася помилка у Windows Defender.

За словами Глінна, Windows Defender «випадковим чином починає використовувати всі сім апаратних лічильників продуктивності, що надаються процесорами Intel Core». Це призводить до того, що Defender більше використовує ресурси процесора, а це спричиняє значне падіння продуктивності системи. Глін наводить такий приклад:

«Core i9-10850K, що працює на частоті 5,00 ГГц для всіх ядер, втрачає 1000 балів у Cinebench (або 6%)».

Проблема викликана виключно Windows Defender і, отже, не є наслідком помилки процесорів Intel. Офіційного виправлення помилки поки що не існує. Microsoft знадобиться деякий час, щоб з’ясувати, чому Windows Defender так дивно поводиться, потім розробити розв’язання проблеми, а потім випустити оновлення. Проте вже зараз можна розв’язати цю проблему за допомогою стороннього програмного забезпечення. ThrottleStop v9.5 включає функцію Windows Defender Boost, яку можна активувати у параметрах. При її включенні ThrottleStop активує програмований таймер, який Windows Defender визначає як користувацьке ПЗ, що намагається використовувати один із лічильників. В результаті Defender припиняє використовувати усі лічильники. Нова утиліта Counter Control може забезпечити такий самий результат, але за допомогою кнопки Reset. Це тимчасові рішення. Вони не усувають причини, а лише борються з наслідками.

Джерело: pcmag