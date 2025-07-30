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Новини Авто 30.07.2025 comment views icon

Потрібний менший пікап: Tesla робить висновки з провалу Cybertruck

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Вадим Карпусь

Автор новин

Потрібний менший пікап: Tesla робить висновки з провалу Cybertruck
Іграшковий Cybertruck / Mattel

Компанія Tesla розглядає можливість створення меншого пікапа після того, як Cybertruck фактично провалився в продажах.

Ще під час презентації цього футуристичного авто з незвичним дизайном, Ілон Маск припускав: якщо модель не знайде успіху серед покупців, Tesla зможе створити інший, більш стриманий пікап. За його словами, на такий випадок уже існує план B.

Зараз вже очевидно: Cybertruck не став тим проривом, на який розраховувала компанія. Tesla планувала виготовляти по 250 тис. таких машин щороку, а згодом — і до 500 тис. Але реальні продажі тримаються на рівні лише 20 тисяч на рік, тобто всього 10% від наявних виробничих потужностей. Це справжній комерційний провал.

Незважаючи на це, Tesla поки що не дала зелене світло новій моделі. Водночас віцепрезидент компанії з розробки транспортних засобів Ларс Мораві натякнув, що ідея меншого пікапа активно обговорюється:

«Ми завжди говорили про створення меншого пікапа. Думаю, з появою все більшої кількості роботаксі ми аналізуємо різні варіанти і розмірковуємо: добре, такий транспорт може бути корисним не лише для пасажирів, а й для перевезення вантажів. […] Ми точно активно працюємо в дизайн-студії над тим, як задовольнити цю потребу».

Поки що незрозуміло, чи йдеться саме про зменшену версію Cybertruck, чи про нову модель пікапа, орієнтовану на вантажні перевезення. Але з коментаря топменеджера чітко видно одне: головний пріоритет Tesla зараз — не пікапи, а розвиток напрямку роботаксі.

Отже, провал Cybertruck не означає, що Tesla відмовиться від ідеї випуску пікапа. Навпаки, компанія може переосмислити концепцію і створити більш доступну й практичну модель, яка краще відповідатиме ринку.

Співзасновник розкритикував Tesla: «Світу потрібні дешеві авто, а не Cybertruck, схожий на сміттєбак»

Джерело: electrek

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