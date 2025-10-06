Новини Авто 06.10.2025 comment views icon

Вперше в Україні електромобілі обійшли бензинові: лідером став Volkswagen ID.Unyx

Вадим Карпусь

Volkswagen ID.Unyx

Український ринок нових авто проходить важливий рубіж — вперше найпопулярнішими серед покупців стали повністю електричні моделі. За даними “Укравтопрому”, у вересні на них припала третина всіх продажів нових легковиків. Торік цей показник був удвічі нижчим — лише 15,3%.

Водночас скорочується частка автомобілів з традиційними двигунами: із майже 63% торік до близько 47% нині. Популярність втратили моделі як з бензиновими, так і дизельними двигунами.

Найпопулярніші типи двигунів в Україні у вересні:

  1. Електромобілі — 32,2% (торік було 15,3%)
  2. Бензинові авто — 31,2% (36,8% рік тому)
  3. Гібридні авто — 20,3% (проти 21,5%)
  4. Дизельні авто — 15,3%, (рік тому їх було 26%)
  5. Авто з ГБО — 1% (без суттєвих змін).

Ще однією несподіванкою вересня 2025 року на ринку нових автомобілів України стала найпопулярніша за продажами модель. Абсолютним лідером ринку став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx, який очолив не лише сегмент електромобілів, а й загальний рейтинг продажів. Рік тому у лідерах був дизельний Renault Duster. До десятки найпопулярніших нових авто місяця увійшли:

  1. Volkswagen ID.Unyx — 432 од.;
  2. Renault Duster — 406 од.;
  3. Toyota RAV4 — 292 од.;
  4. BYD Song Plus — 280 од.;
  5. Hyundai Tucson — 224 од.;
  6. Skoda Kodiaq — 182 од.;
  7. Mazda CX-5 — 165 од.;
  8. BYD Leopard 3 — 150 од.;
  9. Honda e:NS1 — 143 од.;
  10. Toyota Land Cruiser Prado — 136 од.

Якщо розглядати лідерів за типами двигунів, то у вересні українці найчастіше обирали:

  • серед електромобілів — Volkswagen ID.Unyx;
  • серед бензинових авто — Hyundai Tucson;
  • серед гібридів — Toyota RAV4;
  • серед дизельних авто — Renault Duster;
  • серед авто з ГБО — знову Hyundai Tucson.

Поки ще рано казати, чи стане 2025 рік переломним для українського авторинку. Вперше електромобілі вийшли на перше місце за популярністю, випередивши навіть традиційні бензинові моделі. Якщо така тенденція збережеться й надалі, у електромобілів є всі шанси утриматися серед лідерів. Однак їхня популярність може суттєво скоротитися вже з наступного року. Адже з 1 січня 2026 року скасовують пільги на імпорт електромобілів, тому надалі з електрокарів доведеться сплачувати мито, ПДВ та акциз, як і для інших автомобілів. Отже, їхня ціна може суттєво зрости. А нинішній сплеск популярності може бути спробою зацікавлених водіїв стати власником електроавто до підвищення цін.

Дизельні авто втрачають популярність в Україні: які моделі купують найчастіше

Джерело: Укравтопром 1, 2

