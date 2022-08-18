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Процесор AMD Ryzen 7 7700X зблизька на фото

Процесор AMD Ryzen 7 7700X зблизька на фото

Користувач форуму AnandTech продемонстрував зображення процесора Ryzen 7 7700X покоління Zen4. З фото стає зрозумілим, як виглядатиме фінальна версія восьмиядерного процесора AMD Raphael.

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Це перший кадр Ryzen 7000, на якому видно лазерне гравіювання на кришці процесора з правильним логотипом AMD та назвою SKU. Зразок має код OPN 100-000000593, який підтверджує, що це справді процесор 7700X. Цей конкретний чіп має маркування D, що означає передпродажну версію або зразок для огляду.

Процесор AMD Ryzen 7 7700X зблизька на фото

Ryzen 7 7700X – восьмиядерний процесор AMD нового покоління із максимальною частотою роботи 5,4 ГГц. На відміну від SKU Ryzen 9, ця модель має TDP до 105 Вт. Раніше з’явилися чутки, що його роздрібна ціна становить $299 – за тією самою ціною було представлено процесор 5700X (Zen3).

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Процесор AMD Ryzen 7 7700X зблизька на фото

Продемонстрована модель стала першим процесором нового покоління, точна інформація про яку просочилася до запуску. Передбачається, що AMD спочатку анонсує чотири настільні процесори Zen4 з 16 ядрами разом з преміальною серією материнських плат X670. Процесор, що розглядається, компанія збирається анонсувати 29 серпня, але доступним він стане наприкінці вересня.

AMD перенесла вихід процесорів Ryzen 7000 на 2 тижні пізніше (на день анонсу чипів Intel Raptor Lake), а їхня ціна буде на 13% вищою, ніж у попередників

Джерело: VideoCardz


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