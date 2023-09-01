Процесор AMD Ryzen 8000 для ноутбуків отримає 12 ядер та 16 графічних блоків RDNA 3.5 – Performance Databases

Сайт Performance Databases опублікував витік конфігурації мобільного процесора AMD Ryzen 8000 Zen5 Strix Point. Згідно з джерелом та з відомих раніше даних, чип отримає 12 обчислювальних ядер та 16 блоків графіки RDNA 3.5.

Скриншоти HWINFO містять очевидні неточності, що часто трапляється, коли програма має справу зі ще не випущеним «залізом». Але вони демонструють, що графічна частина процесора має 1024 уніфікованих шейдери. Це підтверджує, що вбудований GPU наступного покоління матиме 16 обчислювальних блоків (16×64).

Повний скриншот демонструє конфігурацію з ревізією процесора STX1-A0, розробленого для TDP 45 Вт – це свідчить, що мова йде про мобільний чип. Цей конкретний CPU використовує пакет FP8 і працює разом з 32 ГБ пам’яті LPDDR5.

APU Strix Point – лише один з варіантів ядра Zen 5, яке AMD планує використовувати у лінійці Ryzen 8000. Очікується різноманітність процесорів з різними комбінаціями архітектур Zen 4 / Zen 5 / Zen 5c у поєднанні з GPU RDNA 3 або RDNA3.5. Чипи Strix Point позиціюється як наступники серії Ryzen 7040H(S), які зазвичай використовують у ноутбуках разом з дискретною графікою. Однак із запровадженням інтегрованої графіки 16 CU RDNA 3.5 у багатьох випадках окремий відеочип буде потрібний ще менше.

Нова інформація означає збільшення кількості ядер процесора на 50% та ядер вбудованого GPU на 33% у порівнянні з APU Phoenix, які зараз використовують в тому числі й у портативних ігрових консолях Lenovo Legion Go, Asus ROG Ally та інших. Вихід подібних процесорів може означати й нове покоління консолей зі збільшеною ігровою продуктивністю.

Сайт VideoCardz зібрав все, що відомо про AMD Ryzen 8000 у таблицю: