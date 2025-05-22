«Психопат, що прагнув слави»: трейлер документалки Netflix про трагічне занурення субмарини OceanGate

Netflix

Netflix випустив перший трейлер документального фільму «Титан: Катастрофа OceanGate», який розслідує причини, що призвели до вибуху субмарини у 2023 році й трагічної загибелі всього екіпажу на борту.

Нагадаємо, що компанія OceanGate з 2021 року проводила щорічні місії з дослідження уламків «Титаніку», квиток на які коштував $250 000. В останньому з занурень, 18 червня 2023 року, було втрачено зв’язок з екіпажем. Зрештою виявилось, що судно вибухнуло через величезний тиск, забравши життя п’яти людей, що перебували на борту, включно із гендиректором OceanGate Стоктоном Рашем.

Подальші розслідування виявили, що OceanGate неодноразово ігнорувала попередження про небезпеку судна, а фільм Netflix досліджує всі ці моменти, спираючись на «свідчення викривачів» та «ключові аудіозаписи».

«Не було жодного способу дізнатися, коли “Титан” вийде з ладу. Але математично було зрозуміло, що він вийде з ладу», — кажуть у трейлері.

Сам Раш тут, здається, постає як ключовий лиходій історії. Один зі свідків зазначає, що він «хотів слави», а другий визначає його як людину, що перебуває «на межі визнання психопатом». Тоді як колишня фінансова директорка OceanGate Бонні Карл згадує, як Раш одного разу (жартома чи ні) оголосив, що вона буде його наступним пілотом.

«Ви здуріли? Я бухгалтер», — відповіла тоді жінка.

Як зазначає EW, Карл вже свідчила на суді, скликаному Радою з розслідувань Берегової охорони США у 2024 році, що колишній директор з операцій OceanGate Девід Лохрідж говорив їй, що підводний апарат «Титан» був «небезпечним» перед своїм фатальним рейсом.

«”Титан: Катастрофа OceanGate” занурюється в психіку мільярдера, генерального директора OceanGate Стоктона Раша, і досліджує його невпинне прагнення зробити океанічні дослідження доступними для мас — за будь-яку ціну», — йдеться в офіційному синопсисі. «Завдяки ексклюзивному доступу до свідчень викривачів, ключових аудіозаписів і кадрів з ранніх днів компанії, фільм пропонує безпрецедентний погляд на технічні проблеми, моральні дилеми та шокуюче погані рішення, які призвели до катастрофи».

Зрежисував фільм Марк Монро, який раніше знімав документалки про НЛО, Марка Ронсона та легенду бейсболу Піта Роуза. На стримінгу «Титан: Катастрофа OceanGate» дебютує 11 червня.