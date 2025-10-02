Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії

Depositphotos

Виробник Snapdragon разом зі своєю дочірньою компанією Nuvia перемогли у судовій війні проти Arm. Ядра їхньої власної розробки Oryon лягли в основу лінійки процесорів Qualcomm Snapdragon X.

Окружний суд США в Делавері постановив, що ані Qualcomm, ані Nuvia не порушили жодної з ліцензійних угод Arm на архітектуру (ALA). Суддя відхилив останній позов, що залишився у справі, а також відхилив прохання Arm про новий розгляд. Це сталося після перемоги Qualcomm у судовому процесі 2024 року, однак тоді присяжні не змогли дійти згоди щодо того, чи порушила Nuvia умови ліцензування з Arm.

Суперечка стосувалася використання Qualcomm ядер Oryon для клієнтських процесорів Snapdragon X на основі архітектури Arm v8, створеної Nuvia. Arm стверджувала, що Qualcomm мала переглянути ліцензійні умови після придбання Nuvia. Крім того, позивач вимагав, щоб ці розробки були скасовані, оскільки вони нібито порушували початкові ліцензії Nuvia на архітектуру Arm. Однак Qualcomm стверджувала, що наявна в неї “Ліцензійна угода на архітектуру” (ALA) для набору інструкцій Arm також поширюється на розробки її дочірніх компаній.

“Завдяки сьогоднішньому рішенню суду Qualcomm та її дочірня компанія Nuvia досягли повної перемоги. Це рішення є результатом перемоги Qualcomm у суді присяжних у грудні 2024 року, а також повним і остаточним рішенням на користь Qualcomm. Наше право на інновації переважило в цій справі, і ми сподіваємося, що Arm повернеться до чесної та конкурентної практики у взаємодії з екосистемою Arm”, — заявила Енн Чаплін, головний юрисконсульт та корпоративний секретар Qualcomm.

Цікаво, що за словами Джерарда Вільямса III, одного з провідних розробників Oryon та колишнього дизайнера чипів Apple, розробка Qualcomm все ж містить “один відсоток або менше” власної технології Arm. Вільямс був співзасновником Nuvia у 2019 році, компанія була заснована з метою створення високопродуктивних, енергоефективних ядер процесорів на замовлення для центрів обробки даних. Для цього Oryon отримала дві ліцензії від Arm: “Ліцензійну угоду на технології” (TLA) модифікації наявних ядер та “Ліцензійну угоду на архітектуру” (ALA) для розробки власних. Оскільки стратегія Nuvia полягала в розробці саме власних проєктів, команда проєктувала ядра з нуля, мінімально покладаючись на інтелектуальну власність Arm.

Цей процес — все, але триває зустрічний. Qualcomm звинувачує Arm у порушенні договору, втручанні у відносини з клієнтами та поведінці, спрямованій на перешкоджання інноваціям під час просування власних продуктів з перевагою над продуктами давніх партнерів. Компанія очікує розгляду справи у березні 2026 року.

Джерело: Tom’s Hardware