Раян Ґослінґ наживо заспіває «I’m Just Ken» на церемонії вручення «Оскара»

Пісня, яка вперше прозвучала у цьогорічному касовому хіті «Барбі», отримала номінацію на «Оскар» — і, як зазначає Variety, прозвучить наживо на церемонії у виконанні Раяна Ґослінґа.

У попередніх інтерв’ю актор заперечував, що Академія запросила його до виступу:

«Це великий ризик. Не знаю, чи це спрацює, але я відкритий до пропозицій».

Марк Ронсон, який написав «I’m Just Ken» разом з Ендрю Ваяттом, на церемонії вручення «Ґреммі» сказав, що мріє, аби Ґослінґ виступив на церемонії вручення премії «Оскар».

«I’m Just Ken» — одна із двох пісень з «Барбі», які були номіновані на «Оскар» як найкраща оригінальна пісня. Інша — «What Was I Made For» Біллі Айліш і Finneas — виграла «Ґреммі» як найкраща пісня, написана для візуальних ЗМІ.

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96-та церемонія вручення премії відбудеться 11 березня 2024 року о першій ночі, а її ведучим цього року вчетверте стане Джиммі Кіммел (він проводив «Оскар» у 2017, 2018 та 2023 році). Загалом фільм «Барбі» отримав 8 номінацій, значно поступившись головному конкуренту «Оппенгеймеру», у якого їх аж 13.

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