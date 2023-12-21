Різдвяні спецепізоди «‎Доктора Хто», ймовірно, впливають на… зниження смертності

У жартівливому дослідженні, опублікованому в різдвяному випуску медичного журналу BMJ, сказано, що перегляд серіалу про лікаря, який рятує людей, може спонукати глядачів звернутися за медичною допомогою.

Згідно з наданою статистикою, у роки, коли транслювався різдвяний епізод «‎Доктора Хто», на кожні 10 000 людей протягом наступних 12 місяців приходилось приблизно на 6 смертей менше, ніж очікувалось. У період між 2000 та 2017 роками, коли Доктора грали Девід Теннант, Метт Сміт, Пітер Капальді та Джоді Віттакер, на 10 000 людей було зафіксовано на 7 смертей менше, ніж очікувалося.

«Доктор Хто» вперше вийшов в ефір 60 років тому, а між 1963 і 2022 роками 31 епізод припав на святковий період, з яких 14 — транслювалися на Різдво. 13 із 14 різдвяних спешелів виходили послідовно, із 2005 по 2017 рік.

Рівень смертності в цілому знижувався протягом періоду дослідження, і у пов’язаній редакційні статті сказано, що хоча й ці епізоди навряд були причиною покращення здоров’я, вони допомогли продемонструвати важливість лікарів у різдвяний період.