Роберт Де Ніро звинуватив Apple у цензуруванні його промови

Роберт Де Ніро розкритикував компанію Apple та Ґотемський інститут кіно та медіа, заявивши, що його промова в телесуфлері на церемонії вручення премії Gotham Awards була цензурована співробітником Apple. За кілька хвилин до початку шоу, звідти видалили критику на адресу Дональда Трампа та індустрії розваг.

Актор з’явився на сцені на церемонії в понеділок увечері, щоб вручити нагороду «Історична ікона Ґотема» і вшанувати фільм Мартіна Скорсезе Killers Of The Flower Moon («Вбивці квіткового місяця»), який розповсюджується компанією Apple і розповідає про серію вбивств, спрямованих проти індіанців племені осадж в Оклахомі в 1920-х роках після того, як на землях племені було виявлено нафту, передає The Verge.

Спочатку Де Ніро сказав, що в телесуфлері сталася помилка, а потім зрозумів, що цілі фрагменти його промови були видалені. Натомість Де Ніро дістав свій телефон, щоб прочитати оригінал промови. «Я лише хочу сказати одну річ. Початок моєї промови був відредагований, вирізаний, а я про це не знав. А я хочу прочитати її», — сказав Де Ніро. Переклад «пропущених» шматків промови:

Історія більше не є історією. Правда не є правдою. Навіть факти підміняються альтернативними фактами і керуються теоріями змови та потворністю. У Флориді молодих студентів вчать, що раби розвивали навички, які можна застосувати для особистого розвитку. Індустрія розваг не застрахована від цієї гнійної хвороби. Герцог Джон Вейн сказав відому фразу про корінних американців: «Я не вважаю, що ми вчинили неправильно, забравши у них цю велику країну. Було багато людей, які потребували нової землі, а індіанці егоїстично намагалися зберегти її для себе». Брехня стала ще одним інструментом в арсеналі шарлатана. Колишній президент збрехав нам понад 30 000 разів за чотири роки свого правління, і він не зменшує темп у своїй нинішній кампанії. Але за всією своєю брехнею він не може приховати свою душу. Він нападає на слабких, знищує дари природи і демонструє неповагу, наприклад, використовуючи слово «Покахонтас» як зневажливе.

На завершення промови Де Ніро сказав, що планував подякувати Apple та Ґотемському інституту кіно та медіа до того, як побачив змонтовану промову на телесуфлері. «Але мені зовсім не хочеться дякувати їм за те, що вони зробили», — сказав Де Ніро. «Як вони взагалі посміли це зробити?»

За даними джерел, відредагована версія промови була завантажена в телесуфлер за кілька хвилин до початку церемонії вручення премії Gotham Awards жінкою, яка представилася співробітницею Apple, а двоє співробітників Apple того вечора надіслали електронною поштою компанії телесуфлерів переглянутий сценарій промови, і що Де Ніро не знав про зміни.

Звинувачення Де Ніро в цензурі з’явилися через кілька тижнів після того, як стало відомо, що шоу Джона Стюарта на Apple TV Plus «Проблема з Джоном Стюартом» було припинено через «творчі розбіжності», пов’язані з темами Китаю та штучного інтелекту.