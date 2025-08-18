Робота "на трієчку": актор "Фантастичної четвірки" оцінив фільм Marvel у скромні 3,5 із 5 на Letterboxd

Кадр з фільму "Фантастична четвірка: Перші кроки"

Якщо спитати зірок нової “Фантастичної четвірки”, а як власне їм цей новий фільм, то принаймні одна відповість, що це робота “на трієчку”.

Пол Волтер Гаузер, який зіграв у “Фантастичній четвірці” Людину-Крота, на сервісі Letterboxd оцінив новий проєкт Marvel у скромні 3,5 із 5 доступних балів.

Paul Walter Hauser, who plays Mole Man in #FantasticFour, gave the movie 3.5 stars on Letterboxd pic.twitter.com/IPtQvMbWq7 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) August 17, 2025

Актор хвалить музику, дизайнерську роботу та акторську гру, але жартома скаржиться на видалену у фінальній версії сцену, де він з’являвся разом зі Сью Сторм (Ванесса Кірбі).

“Мені подобається музика, продакш-дизайн, акторська гра. Шкода, що вони вирізали мою сцену з Ванессою Кірбі, але я був радий знятися у фільмі Marvel (це вже з розряду “проблем першого світу”; я надто сильно розбещений тим, що маю можливість грати в кіно). З нетерпінням чекаю продовження історії з Франкліном!”

Сцена, про яку згадує Гаузер, була детально описана самою Кірбі в інтерв’ю Variety. Там Сью погрожувала Кроту / Гарві Елдеру зі словами: “Я можу викликати у тебе аневризму за дві секунди, якщо захочу”. Натомість у стрічці ворожнеча Елдера з Фантастичною четвіркою практично замовчується. Усі конфлікти “згладжені” на момент прибуття Ґалактуса (Ральф Айнесон), а єдина пряма згадка про них з’являється лише в епізоді, де Рід Річардс (Педро Паскаль) та Кріт ледь не вступають у бійку в Baxter Building.

Попри численні фанатські теорії, “Фантастична четвірка: Перші кроки” не знищує Землю-828. Після поразки Ґалактуса, Людина-кріт може стати постійним союзником першої родини Marvel. Тоді як видалену сцену нам ще можуть показати у “Месники: Судний день”, або ж у потенційному приквелі “Фантастичної четвірки”.

Нагадаємо, що раніше з фільму вирізали усі кадри з лиходієм Джона Малковича (хоча один все ще можна побачити в першому трейлері).

Критики та глядачі, порівняно з особистою оцінкою Гаузера, були дещо кращої думки про фільм. Наразі у “Фантастичної четвірки” 86% і 91% відповідно на Rotten Tomatoes, а також пристойні 7,3 з 10 на IMDb. Наразі фільм заробив загалом $468 млн у світовому прокаті — скромно, порівняно з успіхами “Месників”, але все ж це кращий результат для Marvel у 2025 році.

Джерело: Screen Rant 1, 2