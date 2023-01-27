Samsung Odyssey Neo G7 — ігровий 4К-монітор з панеллю Quantum Mini-LED та можливістю запускати ігри без ПК та консолі

Під час нещодавньої виставки CES 2023 компанія Samsung показала кілька великих ігрових моніторів серії Odyssey. А тепер компанія представила компактнішу модель Odyssey Neo G7 (G70NC), оснащену 43-дюймовою панеллю.

Особливістю Odyssey Neo G7 є використання 43-дюймової панелі Quantum Mini-LED, яка є першою у своєму роді від Samsung. Компанія обіцяє «відмінне та точне управління» мінісвітлодіодами та більш насичений чорний колір, який забезпечується завдяки цій технології. Щоб мінімізувати відбиття, Samsung використовує матове покриття панелі.

Новинка оснащена панеллю з роздільною здатністю 4K (3840×2160 пікселів) та підтримкою частоти оновлення 144 Гц. Також повідомляється про час відгуку матриці 1 мс, типову яскравість 400 ніт, сертифікацію VESA HDR 600 і підтримку AMD FreeSync Premium Pro. Для підключення джерел сигналу доступні два роз’єми HDMI 2.1 та один роз’єм DisplayPort 1.4. Крім того, у пристрої доступні два роз’єми USB 3.0 і два динаміки потужністю 20 Вт.

Окремо слід відзначити наявність модулів бездротового зв’язку Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 5, а також гігабітного мережного інтерфейсу Ethernet. Завдяки цьому в моніторі Odyssey Neo G7 вдалося реалізувати підтримку Samsung Smart Hub та Samsung Gaming Hub.

Samsung Smart Hub дозволяє монітору служити центром потокових розваг з прямим доступом до таких сервісів, як Netflix, YouTube та Prime Video. Водночас Samsung Gaming Hub дозволяє грати в ігри без ПК або ігрової консолі, скориставшись потоковими сервісами, такими як Xbox xCloud Gaming і Nvidia GeForce Now. Контролер можна приєднати через Bluetooth або USB.

Ігровий монітор Samsung Odyssey Neo G7 (G70NC) надійде у продаж у першому кварталі, але його ціна поки не повідомляється.

Джерело: tomshardware