Серіал «Лицар сімох королівств»: Джордж Мартін поділився враженнями від першого епізоду приквелу «Гри престолів» (+ кадри зі знімань)

У своєму блозі Джордж Мартін поділився враженнями від «чорнового» першого епізоду серіалу «Лицар сімох королівств».

«Лицар сімох королівств» заснований на серії новел Джорджа Мартіна «Історії про Дунка та Егга», а його дія розгортатиметься за століття до подій «Гри престолів». Раніше письменник відвідав знімальний майданчик, високо оцінивши декорації:

«Прямуючи на знімання я хвилювався. “Лицар сімох королівств” — це серіал, менший за “Гру престолів” чи “Дім дракона” зі скромнішим бюджетом, але я так хотів, щоб він вийшов чудовим. 90% подій розгортаються в полі, оточеному наметами, і не було величезних декорацій, як у попередніх серіалах. Однак усе — костюми, геральдика, бої — не мали виглядати фальшиво чи дешево. Коли я приїхав туди й побачив, що побудувала команда, то був щасливим».

Відзначив Мартін і підбір акторів — у минулому дописі він зазначав, що «Дунк і Егг — «неначе зійшли зі сторінок його книг» та мали «ідеальну хімію». Нині письменник розповів, що переглянув «чернетку» першого епізоду:

«Через кілька тижнів після того, як я повернувся додому, я побачив чорнову версію першого епізоду. Мені сподобалось. Не можу дочекатися, щоб побачити більше».

Додатково Мартін оприлюднив кілька фото зі знімального майданчика, на яких можна побачити Пітера Клеффі в образі Дунка та інших акторів, а також деякі декорації:

Окрім Клеффі до авторського складу доєднались Декстер Сон Ансел (Егг), Фінн Беннет (Ейріон Таргарієн), Берті Карвел (Бейлор Таргарієн), Танзін Кроуфорд (Танселл), Деніел Інгз (Ліонель Баратеон) і Сем Спруел (Мейкар Таргарієн).

Цікаво, що творці серіалу і досі не можуть визначитися з офіційною назвою й обрати з варіантів «Лицар сімох королівств» і «Межовий лицар». Прем’єра запланована на 2025 рік, тоді як сам Мартін уточнює, що сподівається на вихід перших епізодів вже навесні.

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Нагадаємо, що паралельно HBO розробляє серіал про Ейгона Завойовника, сценарій до якого пише автор «Бетмена» Метсон Томлін, також відомо про плани щодо серіалу «10 000 кораблів». Щодо прямого приквелу про Джона Сноу, то його скасували «через брак вихідного матеріалу».