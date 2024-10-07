Серіал «Володар перснів»: виконавець ролі Саурона пояснює фінал другого сезону та розповідає про третій

У серіалі «Володар перснів: Персні влади» перед Сауроном відкрилися нові можливості. Актор Чарлі Вікерс пояснив фінал другого сезону та розповів про свого персонажа у третьому.

Саурон переміг в Ерегіоні, підкорив орків та отримав дев’ять Перснів. Але у Темного Лорда попереду ще багато роботи з поневолення Середзем’я. Останні кадри Саурона у третьому сезоні інтригують. В образі Аннатара він обмірковує наступний крок та те, що зробила Ґаладріель. Показово, що він також цілеспрямовано стискає молот Фаенора.

Сайт GamesRadar запитав Чарлі Вікерса, що відбувалося в голові Саурона під час останньої сцени розставання. Як і слід було очікувати, Єдиний перстень є в його думках:

«Це маленький цікавий образ, який ви знайшли, чи не так? Я думаю, що це частково роздуми, а частково очікування Саурона. Я думаю, що він, ймовірно, думає про передсмертні слова Келебрімбора, звернені до нього. Я думаю, вони залишили слід у Сауроні. Ввін пам’ятає цю людину, яку він надзвичайно поважає з погляду творчості, але також, дивлячись вперед, він все ще має наміри виготовити більше перснів — та Один особливий. Можливо, молот є символом його майбутніх планів».

Саурон не забуває й про Ґаладріель. Їхній містичний зв’язок нікуди не подінеться й надалі.

«Я думаю, що присутність все ще буде. Я думаю, що це було протистояння. Але, як ви бачите в книгах «Володар перснів», він все ще присутній у її свідомості. Поки цей серіал триває, вони уособлюють сили добра та зла.Цей зв’язок триватиме протягом усього шоу. Ще не все закінчилося», — каже Вікерс.

Ті, хто хоча б трохи знають світ Джона Р. Р. Толкіна, знають і те, що плани Темного Лорда справдяться. Але справдяться й останні слова Келебрімбора.

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Джерело: GamesRadar