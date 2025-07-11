Новини Кіно 11.07.2025 comment views icon

Перший постер і дата виходу серіалу «Газета» / The Paper — спінофу культового «Офісу» з Оскаром, але без Майкла Скотта

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Катерина Даньшина

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Перший постер і дата виходу серіалу «Газета» / The Paper — спінофу культового «Офісу» з Оскаром, але без Майкла Скотта
Перший кадр серіалу «Газета» / Peacock

Вже восени Peacock поверне глядачів у всесвіт хітового «Офісу» зі спінофом під назвою «Газета» / The Paper.

«Газета» — це радше духовне продовження улюбленого ситкому, який виходив з 2005 по 2013 рік, оскільки представляє абсолютно нових персонажів (за винятком хіба що Оскара). В центрі сюжету перебуває колектив газети Середнього Заходу, яка переживає важкі часи, а новий і буйний редактор робить усе можливе, аби повернути їй актуальність у світі, який потроху забуває друковані ЗМІ.

«Знімальна група документалістів, яка увічнила скрантонську філію газети Dunder Mifflin, у пошуках нової теми виявляє історичну газету Середнього Заходу та видавця, який намагається її відродити», — з офіційного синопсиса.

Серед акторського складу, окрім Оскара Нуньєса, який знову зіграє свого персонажа з «Офісу», з’являються Доналл Глісон, Сабріна Імпаччіаторе, Челсі Фрей, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг та Тім Кі. Співавторами «Газети» виступили Майкл Коман та Грег Деніелс, який адаптував «Офіс» для американського телебачення (та сама версія з харизматичним Стівом Карелом, що стала популярнішою за оригінал).

Перший постер і дата виходу серіалу «Газета» / The Paper — спінофу культового «Офісу» з Оскаром, але без Майкла Скотта

Раніше на презентації NBCUniversal показали перший трейлер — зі слів Variety, дія серіалу відбувається в офісах Toledo Truth-Teller, Оскар працює бухгалтером в газеті і не дуже радий знову побачити знімальну групу. Імпаччіаторе постає у ролі головного редактора, тоді як Глісон грає нового співробітника-ідеаліста.

«Газета» дебютує на Peacock 4 вересня з чотирма епізодами — далі по два виходитимуть щочетверга до 25 вересня включно. Власне, це не єдина новинка у всесвіті «‎Офісу», у жовтні на Prime Video стартує австралійська версія шоу з жіночим втіленням Майкла Скотта.

  • Псевдодокументальний ситком «‎Офіс» — це римейк оригінального британського серіалу, який розповідає про роботу та стосунки між працівниками паперової та канцелярської компанії Dunder Mifflin зі Скрентона, Пенсильванія. З 2005 по 2013 рік загалом було випущено 9 сезонів з 201 епізодом. Серіал отримав 42 номінації на премію «Еммі‎» та звання «Видатного комедійного серіалу‎» у 2006 році.
  • Головною зіркою шоу протягом перших семи сезонів був Стів Карелл, який зіграв незграбного, іноді невихованого, але надзвичайно милого боса Майкла Скотта. Серед решти персонажів — Двайт Шрутт (Рейн Вілсон), Джим Халперт (Джон Кразінські) та Дженна Фішер (Пем Біслі), а також Б.Дж. Новак та Мінді Калінг, які окрім акторських, взяли на себе ролі сценаристів.
  • До 2023 року «‎Офіс» можна було переглянути на Netflix, а нині усі 9 сезонів доступні на Peacock — зокрема й розширені версії відомих епізодів (деякі раніше небачені сцени, як-от з серії про «‎Паркур» можна переглянути на YouTube).

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