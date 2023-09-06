«Штучний інтелект буквально забрав мою роботу» — Gizmodo розпустив іспаномовну редакцію

Група G/O Media, якій належить сайт Gizmodo закрила іспаномовного сайту Gizmodo en Español, звільнивши співробітників. Їх замінив ШІ-перекладач англомовних матеріалів сайту.

Hola, amigos. El martes cerraron @GizmodoES para convertirlo en una autopublicación de traducciones (una IA me quitó el trabajo, literalmente). Pronto empezaré a buscar un nuevo trabajo. Si conocéis una oferta acorde con mi experiencia de 13 años, agradeceré mucho la ayuda 🙏 — Matías S. Zavia (@matiass) August 31, 2023

На Gizmodo en Español працювала невелика редакція, яка перекладала матеріали англомовної редакції, так і створювала власний, орієнтований на свого читача контент, повідомляє The Verge. Нові статті на Gizmodo en Español тепер містять застереження внизу іспанською мовою про те, що їх «вміст було автоматично перекладено з оригіналу. Через нюанси машинного перекладу можуть бути невеликі відмінності».

Втім, до роботи машинного перекладача у читачів є претензії. Зокрема, деякі статті починаються іспанською, а завершуються англійською. Коли спосіб медіакомпаніям створювати більше контенту, залучивши менше персоналу, якість — не головне. «Штучний інтелект буквально забрав мою роботу».