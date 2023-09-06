Новини IT-бізнес 06.09.2023 о 17:08

«Штучний інтелект буквально забрав мою роботу» — Gizmodo розпустив іспаномовну редакцію

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Юрій Орос

Автор новин

«Штучний інтелект буквально забрав мою роботу» — Gizmodo розпустив іспаномовну редакцію

Група G/O Media, якій належить сайт Gizmodo закрила іспаномовного сайту Gizmodo en Español, звільнивши співробітників. Їх замінив ШІ-перекладач англомовних матеріалів сайту.

На Gizmodo en Español працювала невелика редакція, яка перекладала матеріали англомовної редакції, так і створювала власний, орієнтований на свого читача контент, повідомляє The Verge. Нові статті на Gizmodo en Español тепер містять застереження внизу іспанською мовою про те, що їх «вміст було автоматично перекладено з оригіналу. Через нюанси машинного перекладу можуть бути невеликі відмінності».

Втім, до роботи машинного перекладача у читачів є претензії. Зокрема, деякі статті починаються іспанською, а завершуються англійською. Коли спосіб медіакомпаніям створювати більше контенту, залучивши менше персоналу, якість — не головне. «Штучний інтелект буквально забрав мою роботу».

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