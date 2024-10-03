Складається вчетверо: Honor патентує дивний формфактор смартфонів

Схоже, Huawei та близька до неї Honor не на жарт взялися за складані смартфони. Перша створила потрійний смартфон Mate XT, а Honor патентує чотири сегменти.

Багато окремих сегментів смартфона потребують не тільки міцного та гнучкого дисплея, але й складних конструкцій шарнірів. Нова заявка Honor патентує конструкцію з чотирьох рівних сегментів, які складаються не гармошкою. Важко уявити, як це може працювати, але стверджується, що смартфон або, можливо, інший пристрій, складається одразу у кількох напрямках.

Це принципово нова конструкція. Як відомо, Huawei Mate XT має лише один великий екран, який вигинається в обидва боки. Це дозволяє скласти смартфон гармошкою — але лише в одну сторону. Новий патент демонструє шарніри, розташовані по центру, які вигинаються в обидва боки, що має відбиватися на складності їхньої конструкції та міцності.

Невідомо, чи насправді Honor планує смартфон — патент автоматично цього не означає. Але факт розробки свідчить про інтерес до цього сегменту, та й чутки свідчать, що Honor планує власний потрійний смартфон. Це перший випадок, коли виробник натякнув на більшу кількість сегментів.

Основи Python для школярів від Hillel IT School. Відкрийте для вашої дитини захопливий світ програмування з нашим онлайн-курсом "Програмування Python для школярів". Ми вивчимо основи програмування на прикладі мови Python, надаючи зрозумілі пояснення та цікаві практичні завдання. Зареєструватися

Щодо більш реального смартфона Honor, схожого на Huawei Mate XT, неофіційні джерела кажуть, що він буде навіть тоншим — близько 10 мм порівняно з 12,88 мм Mate XT. Про цей телефон кажуть як про реальну розробку і невдовзі варто очікувати перші зображення.

Джерело: 91mobiles

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.