Sony з 9 травня закриє доступ до колекції ігор PlayStation Plus Collection на PlayStation 5

З вересня 2020 року Sony пропонує власникам PlayStation 5 з передплатою PS Plus доступ до сховища ігор PlayStation Plus Collection, яке містить деякі з найпопулярніших ігор для PS4, зокрема Bloodborne, God of War, The Last of Us Remastered тощо.

З 9 травня сервіс не працюватиме, але, до цього часу ви можете активувати якусь з 19 ігор (якщо ви цього не зробили раніше). Надалі вони будуть пов’язані з вашим обліковим записом, тож і доступ до них у вас буде (якщо маєте активну передплату PlayStation Plus).

Sony каже, що зосередить свої зусилля на розширенні щомісячної бібліотеки ігор PS Plus і свого каталогу ігор, до якого власники PS можуть отримати доступ, підписавшись на PlayStation Plus Extra або Premium.

Також компанія презентувала лютневий список ігор PlayStation Plus. У лінійку цього місяця входять:

Evil Dead: The Game,

OlliOlliWorld,

Destiny 2: Beyond Light

Mafia: The Definitive Edition.

Усі 4 гри можна завантажити з 7 лютого, а доступні вони будуть до 6 березня.

Джерело: Engadget