SpaceX успішно запустила три Falcon 9 за два дні — один з перших ступенів вперше злітав у космос втринадцяте (та успішно повернувся)

SpaceX продовжує збільшувати й без того приголомшливий список досягнень — і останні кілька днів видалися дуже насиченими: з 17 по 19 червня космічна компанія Ілона Маска успішно запустила три Falcon 9, причому в межах місії Starlink Group 4-19 із виведення на орбіту чергової партії 53 інтернет-супутників Starlink вкотре оновила рекорд із багаторазового використання першого ступеня (він злітав у космос вже втринадцяте та успішно повернувся).

З 2022 року SpaceX рекордно збільшила частоту запусків та зараз у середньому проводить по одному запуску на тиждень. У 2022 році американська компанія, яка є беззаперечним лідером за виведенням вантажу на орбіту, має всі шанси здійснити 60 запусків проти 31 у 2021-му році. Так от з 17 по 19 червня SpaceX успішно запустила цілих три Falcon 9. Мова йде про наступні місії з доставлення вантажу на орбіту: чергова партія інтернет-супутників Starlink Group 4-19, розвідувальний супутник SARah 1, створений Airbus на замовлення Міноборони Німеччини, та супутник зв’язку Globalstar-2 M087 (FM15). Таким чином, SpaceX здійснила серію з 3-х успішних запусків за 2 доби (36 годин 18 хвилин), скоротивши інтервал між запусками до нового мінімуму — 14 годин 8 хвилин.

Одна з ключових відмінностей ракет SpaceX — їх багаторазове використання задля зниження вартості виведення вантажів у космос. У ракет сімейства Falcon повторно використовуються перший ступінь та головний обтічник. Після запуску вже за відпрацьованою технологією реактивної посадки компанія повертає перший ступінь на космодром або морську платформу (якщо палива не вистачає для повернення на один зі стаціонарних посадкових майданчиків на землі), щоб потім після відновлення запустити її знову. 31 березня 2017 року SpaceX вперше запустила Falcon 9 з відновленим першим ступенем, а у 2018-му перейшла на покоління ракети Falcon 9 Block 5 з додатковими оптимізаціями для багаторазового використання (10 разів з мінімальним міжпольотним обслуговуванням та до 100 разів — з частковою заміною деталей). У травні 2021 року SpaceX досягла символічної віхи у багаторазовому використанні, запустивши та посадивши один і той же ступінь удесяте. Відтоді SpaceX впевнено покращує свої результати — для ступеня F9 B5 з індексом B1060 запуск місії Starlink Group 4-19 став 13-м за рахунком. Водночас сама місія стала 25-ю з початку 2022 року та 100-ю у загальному заліку із випробуваним у польоті прискорювачем.

Відео посадки ступеня на новітню плавучу платформу A Shortfall of Gravitas після відпрацювання, мабуть, є найкращим за якістю за весь час. Ось, дивіться самі:

