SpaceX выпустит еще 30-40 первых ступеней Falcon 9 для ~300 запусков в течение 5 лет, после чего перейдет на использование новых ракет BFR

В минувшую пятницу SpaceX, как известно, впервые запустила Falcon 9 Block 5, окончательную и самую мощную версию ракеты-носителя Falcon 9. В связи с этим возник закономерный вопрос — как долго компания Илона Маска будет использовать Falcon 9, которую в дальнейшем планируется заменить на принципиально новую ракету BFR? Ответ на этот вопрос можно найти на официальной страничке Илона Маска в Twitter.

SpaceX will prob build 30 to 40 rocket cores for ~300 missions over 5 years. Then BFR takes over & Falcon retires. Goal of BFR is to enable anyone to move to moon, Mars & eventually outer planets.

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2018