SpaceX выпустит еще 30-40 первых ступеней Falcon 9 для ~300 запусков в течение 5 лет, после чего перейдет на использование новых ракет BFR

В минувшую пятницу SpaceX, как известно, впервые запустила Falcon 9 Block 5, окончательную и самую мощную версию ракеты-носителя Falcon 9. В связи с этим возник закономерный вопрос — как долго компания Илона Маска будет использовать Falcon 9, которую в дальнейшем планируется заменить на принципиально новую ракету BFR? Ответ на этот вопрос можно найти на официальной страничке Илона Маска в Twitter.

SpaceX will prob build 30 to 40 rocket cores for ~300 missions over 5 years. Then BFR takes over & Falcon retires. Goal of BFR is to enable anyone to move to moon, Mars & eventually outer planets. — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2018

Отвечая на вопрос одного из пользователей, основатель и глава SpaceX заявил, его компания планирует построить еще от 30 до 40 первых ступеней Falcon 9, которыми обеспечит около 300 запусков в ближайшие пять лет или около того. Затем SpaceX откажется от Falcon 9 и перейдет на BFR. К слову, в начале марта SpaceX запустила пятидесятую ракету Falcon 9 с миссией Hispasat 30W-6.

То, что SpaceX планирует заменить весь свой парк ракет и космических кораблей на BFR не является новостью с самого момента анонса концепта этой новой ракеты. В то же время впечатляет то, какими темпами SpaceX рассчитывает прийти к этой цели. Напомним, на недавнем фестивале SXSW 2018 Илон Маск заявил, что первый запуск BFR намечен на первую половину следующего года. То есть, к концу этого года или в начале SpaceX рассчитывает закончить BFR. Это при том, что в начале этого года у SpaceX был готов только топливный бак для этой ракеты, еще недавно мы видели оснастку для изготовления корпуса ракеты SpaceX BFR.

Возвращаясь к Falcon 9, обнародованные Маском цифры подтверждают предыдущие намерения компании запускать первые ступени Falcon 9 минимум по десять раз без с минимальным осмотром и восстановлением после посадок. К сожалению, пока нет точных данных, насколько это позволит снизить стоимость одного запуска, но ожидается, что в разы. Сейчас повторный запуск ракеты Falcon 9 стоит около $50 млн. В теории можно рассчитывать на удешевление до $5 млн. Хотя ранее Илон Маск говорил, что в будущем, когда повторно будут использоваться не только первые ступени, но и вторые ступени и головные обтекатели, затраты на запуск снизятся более чем в 100 раз!