SSD — нова мінімальна вимога для ігор, на думку творців Starfield та Cyberpunk 2077

Під час Xbox Games Showcase став відомим невеликий, але примітний факт: заявлено ​​першу гру, яка вимагає обов’язкової наявності твердотілого накопичувача для встановлення. Starfield знадобиться 125 ГБ SSD – це не рекомендація, а мінімальна вимога гри.

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Одна гра – це ще не тенденція, але, можливо, скоро до такої вимоги приєднаються й інші. CD Projekt Red повідомила про збільшення мінімальних вимог Cyberpunk 2077 та поступову відмову компанії від підтримки HDD. Доповнення Phantom Liberty не підтримуватиме консолі з жорсткими дисками, те ж стосується й оновлення базової гри на ПК.

«Однією зі змін є відмова від підтримки жорстких дисків у мінімальних вимогах. Твердотілі накопичувачі пропонують менший час завантаження, покращену потокову передачу та вищу загальну продуктивність у порівнянні з жорсткими дисками», — пояснює CD Projekt Red у своєму блозі.

Cyberpunk 2077 не перестане працювати на жорстких дисках, але компанія припинить активну підтримку та тестування гри на HDD. Зрештою гравці можуть зіштовхнутися з проблемами продуктивності або помилками.

Творці ігор все частіше ігнорують Xbox One та PS4 у нових релізах, віддаючи перевагу виключно Xbox Series S/X та PS5. Насправді наявність у консолі або ПК HDD істотно впливає на процес розробки гри. Актуальне покоління консолей з SSD у комплекті може різко змінити ситуацію та спонукати велику кількість розробників ігнорувати жорсткі диски. Перехід може прискорити та підтримка іграми технології DirectStorage, яка також вимагає SSD для ефективної роботи.

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Джерело: The Verge