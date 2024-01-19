Tesla Model Y — найпопулярніше авто у Європі у 2023 році й перший електрокар, який зміг

Торік Tesla продала у Європі 254 822 одиниць Model Y і випередила румунський хетчбек Dacia Sandero, що розійшовся тиражем у 235 893 одиниць — з огляду на дані Dataforce, що охоплюють 97% продажів у Європейському Союзі, країнах Європейської асоціації вільної торгівлі та Великої Британії.

Як зазначає Electrek, Tesla здобула перемогу зокрема завдяки тому, що стратегічно просунула свій кросовер уперед з деякими значними зниженням цін, що стартували торік і все ще відбуваються по всьому світу. Автовиробник також скористався щедрими державними пільгами у Європі.

Tesla виробляє свою Model Y для ринку ЄС на Гігафабриці у Берліні — з обсягами 3000 одиниць на тиждень.

Торік Model Y лідирувала протягом 7 місяців із 12, тоді як Dacia Sandero — у чотирьох, а Volkswagen T-Roc — в одному. VW T-Rock посів у Європі третє за популярністю місце із 206 438 проданих одиниць.

Якщо порівнювати з 2022 роком: Tesla продала 137 608 Model Y, тоді як Dacia Sandero розійшлася тиражем у 200 736 одиниць зі званням найпопулярнішого у Європі автомобілю.

Інші топові моделі 2023 року включають Renault Clio — четверте місце із 202 942 проданими одиницями; а також Peugeot 208 і Opel Corsa на п’ятому і шостому місцях, із проданими 194 376 і 188 662 одиницями відповідно.

У США Model Y стала п’ятою за продажами моделлю торік — із показниками у 403 897 одиниць.

Зважаючи на попередні підсумки 2023-го Model Y також стане й абсолютним лідером за продажами у світі — ще на початку року авто Tesla посунуло з п’єдесталу багаторічного лідера Toyota Corolla і відтоді впевнено утримує лідерство. Очікується, що за підсумками 2023 року Tesla відвантажить клієнтам 1,22 млн та перевершить на 13% результат Toyota Corolla (1,08 млн).

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Згідно з офіційним звітом, Tesla продала 1,8 млн електромобілів у 2023 році, що на 38% більше, ніж у 2022-му (однак окремих даних для Model Y не надали).