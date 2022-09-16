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Тизер NVIDIA підтвердив назву архітектури GPU Ада

Тизер NVIDIA підтвердив назву архітектури GPU Ада

Тизер у Твіттері NVIDIA показав “Діаграму для обчислення Машиною чисел Бернуллі”. Ця діаграма була створена Адою Лавлейс в 1843 для аналітичної машини Чарльза Беббіджа і вважається першою нетривіальною комп’ютерною програмою. Таким чином NVIDIA підтвердила, що анонсує серію RTX на основі архітектури Ada.

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У вчорашньому тизері також було кілька цікавих “пасхалок”. Цифри, що зазначені на стікері, можуть належати до характеристик графічного процесора AD102. Це може бути розмір кристала (629 мм²) та кількість транзисторів (75,38 млрд). Значення першого числа не зрозуміле, хоча дехто вважає, що це може бути в 2,08 рази вище за продуктивність, ніж у GA102.

NVIDIA RTX 4090

Очікується, що NVIDIA анонсує три графічні процесори: RTX 4090, RTX 4080 16 ГБ та RTX 4080 12 ГБ, але тільки першу модель буде випущено у жовтні. Швидше за все, незабаром компанія поділиться більш детальною інформацією про майбутні графічні процесори у нових тизерах.

Всі відомі характеристики відеокарт NVIDIA RTX 4090 та RTX 4080 напередодні анонсу 20 вересня

Джерело: VideoCardz


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