Тизер NVIDIA підтвердив назву архітектури GPU Ада

Тизер у Твіттері NVIDIA показав “Діаграму для обчислення Машиною чисел Бернуллі”. Ця діаграма була створена Адою Лавлейс в 1843 для аналітичної машини Чарльза Беббіджа і вважається першою нетривіальною комп’ютерною програмою. Таким чином NVIDIA підтвердила, що анонсує серію RTX на основі архітектури Ada.

У вчорашньому тизері також було кілька цікавих “пасхалок”. Цифри, що зазначені на стікері, можуть належати до характеристик графічного процесора AD102. Це може бути розмір кристала (629 мм²) та кількість транзисторів (75,38 млрд). Значення першого числа не зрозуміле, хоча дехто вважає, що це може бути в 2,08 рази вище за продуктивність, ніж у GA102.

Очікується, що NVIDIA анонсує три графічні процесори: RTX 4090, RTX 4080 16 ГБ та RTX 4080 12 ГБ, але тільки першу модель буде випущено у жовтні. Швидше за все, незабаром компанія поділиться більш детальною інформацією про майбутні графічні процесори у нових тизерах.

Джерело: VideoCardz