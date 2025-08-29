Трейлер серіалу "Робін Гуд" змусить вас зненавидіти Неда Старка з "Гри престолів"

Кадри з серіалу "Робін Гуд"

MGM+ показав перший тизер-трейлер серіалу “Робін Гуд”, де зірка “Гри престолів” Шон Бін бере на себе роль лиходія і шерифа Ноттінгема.

“Робін Гуд” — це сучасна інтерпретація класичної історії про ватажка банди розбійників з Шервудського лісу, що грабувала багатіїв і віддавала здобич бідним. Серіал описують як “романтичну пригоду”, що поєднує історичну достовірність, психологічну глибину та посилену увагу до стосунків між Робом (Джек Паттен) та Меріан (Лорен Макквін).

“Після нормандського вторгнення до Англії, син саксонського лісника Роб та дочка нормандського лорда Меріан закохуються та разом борються за справедливість і свободу. Роб стає лідером банди повстанців-розбійників, а Меріан проникає у владу при дворі. Обидва працюють, щоб запобігти корупції в королівській родині та принести мир у країну”.

Шон Бін взяв на себе роль шерифа Ноттінгема, чим, очевидно, підтримає давню традицію фіналів для своїх персонажів на екрані, Конні Нільсен грає королеву Англії Елеонору Аквітанську.

Серед решти акторського складу: Лідія Пекхем (Прісцилла Ноттінгемська), Стівен Ваддінгтон (Граф Гантінгдон), Маркус Фрейзер (Малюк Джон), Ангус Касл-Дауті (брат Тук) та Генрі Роулі (Вілл). Шоуранером виступив Джон Гленн (“Морські котики”), а режисером — Джонатан Інгліш (“Бібліотекарі: Наступний розділ”). Обидва написали сценарій та продюсують шоу.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

У трейлері закадровий голос повідомляє глядачам, що шериф Ноттінгема, якого грає Бін, такий же підступний, як і завжди: плете інтриги та планує назавжди тримати тих, хто живе в бідності, у пастці цього циклу. Додатково нам дають короткий перший погляд на самого Роба, який запускає стрілу в напрямку ката, який намагається повісити, здається, невинних людей.

Серіал “Робін Гуд” дебютує на MGM+ 2 листопада з першими двома епізодами, решта з загалом 10 виходитимуть щонеділі до 28 грудня включно.

Історія про “хорошого злочинця” була розказана та адаптована багатьма способами протягом останнього століття, серед найвідоміших: фільм 1938 року з Ерролом Флінном, анімаційне творіння Disney 1973 року та стрічка 1991 року з Кевіном Костнером.