Trump Phone існує: Trump Mobile "показала" оновлений T1 Phone, геть не Made in USA

Вадим Карпусь

T1 Phone / The Verge

Смартфон Trump Mobile T1 Phone, також відомий як Trump Phone, досі не вийшов на ринок. Хоча компанія Дональда Трампа анонсувала пристрій ще в червні минулого року, а старт продажів обіцяли за пару місяців. Аж ось тепер журналіст The Verge Домінік Престон зміг поспілкуватися з двома топменеджерами Trump Mobile, які показали смартфон, пояснили причини затримок, розповіли, коли він може дістатися покупців, і чому його характеристики змінювалися знову й знову.


Варто зауважити, що показаний під час відео дзвінка апарат Trump Phone ще не є фінальною серійною версією, але уже близький до неї. Логотип T1, який фігурував у перших рендерах, перед запуском приберуть, але американський прапор унизу корпуса залишиться, як і фірмове золоте оздоблення.

З першого погляду зрозуміло: це вже не той смартфон, який компанія тизерила вісім місяців тому. Камерний блок у стилі iPhone замінили на три об’єктиви, розташовані вертикально в чорному овальному модулі з написом Trump Mobile. Якщо придивитися, відстань між лінзами нерівномірна.

Trump Phone існує: Trump Mobile "показала" оновлений T1 Phone, геть не Made in USA

Смартфон відрізняється і від версії, анонсованої в червні 2025 року, і від специфікації, що з’явилася на сайті Trump Mobile пізніше. Він виглядає більшим, а вигнутий дисплей типу “водоспад” ближчий до початково обіцяного 6,78-дюймового, ніж до 6,25-дюймового варіанту, який з’явився пізніше.


T1 Phone працюватиме на чипсеті Qualcomm Snapdragon серії 7, типовому для пристроїв верхнього середнього класу. Смартфон отримає акумулятор місткістю 5000 мА·год, 512 ГБ вбудованого сховища та підтримку карт microSD обсягом до 1 ТБ. Повні характеристики камер поки не розкрили, але відомо, що і фронтальна, і основна камера використовують 50-мегапіксельні сенсори. Інтерфейс камери також вказує на наявність ультраширококутного модуля і, можливо, телефото — раніше їх у характеристиках не згадували.

“Цей реальний телефон за характеристиками відповідає флагманським моделям цього року”, — каже один з керівників Trump Mobile Ерік Томас, додаючи, що смартфон буде порівнюваним з “будь-яким телефоном дорожчим за $1000”.

Хоча такі заяви викликають сумніви. Адже подібні характеристики, включно з 50-мегапіксельною селфі-камерою та 512 ГБ пам’яті, уже є в OnePlus Nord 5 за €499 та OPPO Reno15 FS за 20 тис. грн (близько $470). Остаточну оцінку визначить якість камер і наявність флагманських функцій на кшталт захисту від води чи бездротової зарядки, про які поки що нічого не відомо. Водночас деякі параметри — роздільна здатність фронтальної камери, обсяг пам’яті та ультраширококутний об’єктив — дійсно кращі, ніж у T1 Phone на старті.

Разом із “покращенням” зросте і ціна. Інший представник Trump Mobile Дон Гендріксон наголошує, що усі, хто вже вніс депозит $100, у підсумку заплатять $499. Цю суму тепер називають “вступною ціною”. Пізніше смартфон подорожчає, але коштуватиме “менше ніж $1000”. Остаточну ціну ще не визначили.

Причину змін керівники пояснюють великим інтересом до T1 Phone. Компанія вирішила пропустити початкову бюджетну модель і швидше перейти до наступного етапу.

“Давайте пропустимо наш перший базовий телефон, який ми планували швидко вивести на ринок, — каже Томас. — Давайте не поспішати й зробимо те, що ми планували як наступний крок”.

Зміна характеристик стала однією з причин затримок — запуск T1 Phone відклали вже на шість місяців. За словами керівників, смартфон пройшов сертифікацію FCC, а зараз очікує схвалення від T-Mobile, яке мають завершити в середині березня. Після цього компанія зможе відправити смартфони першим покупцям, але точних дат не називає. З огляду на численні перенесення запуску, до будь-яких термінів радять ставитися обережно.

Компанія також обіцяє “перезапуск” Trump Mobile і оновлення сайту з фотографіями фінального смартфона та повним переліком характеристик уже “протягом наступних кількох тижнів”.

Втім, T1 Phone точно не буде “зробленим у США”, як обіцяли спочатку. Смартфони проходять “фінальне складання” в Маямі, яке включає монтаж приблизно останніх десяти компонентів. Де збирають основну частину пристрою, не уточнюють, зазначаючи лише, що це відбувається в “країні з преференційним статусом”, фактично — не в Китаї.

Щоб продукт можна було назвати Made in USA, він має відповідати вимогам Федеральної торгової комісії США. Тому сайт Trump Mobile використовує формулювання про “американські руки за кожним пристроєм”. Томас визнає, що на старті на сайті могли з’явитися помилкові заяви, зокрема банер із написом “MADE IN THE USA, але від них згодом відмовилися. Повне складання в США компанія все ще називає своєю метою для майбутніх моделей, зокрема T1 Ultra.

Джерело: The Verge

