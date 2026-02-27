banner
Цукерберг випустить стейблкоїн для платежів Meta, а Трамп — для відновлення Гази

Андрій Шадрін

Цукерберг випустить стейблкоїн для платежів Meta, а Трамп — для відновлення Гази
Meta повертається до ідеї стейблкоїнів і планує запустити інтеграцію стейблкоїн-платежів у свої сервіси у другому півріччі 2026 року. Це стане найпомітнішим кроком компанії в криптопростір майже за чотири роки після проваленого проєкту Libra/Diem і сигналізує про нову стратегію цифрових фінансів на платформах Facebook, Instagram та WhatsApp.


Нова ініціатива Meta базується не на випуску власного токена, а на інтеграції вже існуючих стейблкоїнів у платіжну екосистему компанії через партнерів. Компанія розіслала запити на пропозиції (RFP) платформам із крипто-інфраструктурою для адміністрування стейблкоїн-платежів, а також планує створити новий цифровий гаманець, що дозволить користувачам надсилати, отримувати й зберігати цифрові долари прямо у додатках Meta. Серед найімовірніших партнерів називають Stripe — фінтех-компанію, яка минулого року придбала фірму Bridge, що спеціалізується на стейблкоїн-інфраструктурі. Генеральний директор Stripe, Патрік Коллісон, вже долучився до ради директорів Meta, що може полегшити співпрацю.

Meta офіційно підтвердила, що не планує випускати власний стейблкоїн під своїм брендом, і що нинішня ініціатива має на меті створення платіжної можливості для людей і бізнесів, які користуються їхніми сервісами та обирають цифрові розрахунки. Це означає, що компанія виступатиме радше “інтегратором”, ніж емітентом стейблкоїна. Такий підхід відрізняється від попередньої спроби Meta створити глобальну криптовалюту Libra у 2019 році, що згодом була перейменована в Diem і остаточно припинена у 2022 році під тиском регуляторів через побоювання щодо системних ризиків і контролю даних. Нова стратегія підкреслює прагнення уникати прямого регуляторного опору та скористатися вже встановленою інфраструктурою.

“Нічого не змінилося; досі немає стейблкоїна Meta. Йдеться про те, щоб надати людям і бізнесам можливість здійснювати платежі на наших платформах, використовуючи їхній улюблений спосіб”, — сказав віце-президент з комунікацій Meta Енді Стоун.

Експерти вказують, що інтеграція стейблкоїнів може значно здешевити перекази коштів, особливо для мікроплатежів авторам контенту, які отримують винагороди за свою активність у соцмережах Meta. Сьогодні комісії за банківські перекази можуть становити кілька відсотків від суми або більше, тоді як стейблкоїни забезпечують практично миттєві транзакції за нижчу плату. Однак деталі реалізації залишаються невідомими: невідомі конкретні стейблкоїни, що будуть підтримуватися, моделі зберігання та регуляторні вимоги, які можуть вплинути на масштаб запуску. Незважаючи на це, для крипторинку це може стати найбільшою подією 2026 року з точки зору впровадження цифрових платежів серед масових користувачів.


“Meta хоче це зробити, але на відстані”, — так підсумував неназваний представник компанії у коментарі CoinPedia.

Тим часом іншу ініціативу, пов’язану зі стейблкоїнами, обговорюють у політичному контексті. Радники так званої “Ради Миру” (“Board of Peace”) та Дональд Трамп вивчають можливість випуску стейблкоїна, прив’язаного до долара США, для полегшення цифрових транзакцій у Газі, де традиційна банківська система зазнала руйнувань. Цей стейблкоїн не передбачений як нова офіційна валюта, а як інструмент цифрових розрахунків у районі з обмеженим доступом до готівки та банківських послуг. Його прихильники вважають, що це може допомогти відновити економічну активність і обмежити доступ радикальних угруповань до фінансових ресурсів. Критикують ініціативу за потенційне відокремлення економіки Гази від торгівельних зв’язків із Західним берегом та за невизначеність щодо технічного й регуляторного забезпечення.

Кількість тримачів стейблкоїнів у світі вперше перевищила 200 мільйонів

Джерело: MEXC, Financial Times

