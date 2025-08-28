Новини Кіно 28.08.2025 comment views icon

Творець серіалу "Надприродне" розкрив скасований сюжет Сема і Діна, який "міг все змінити"

Катерина Даньшина

Творець серіалу "Надприродне" розкрив скасований сюжет Сема і Діна, який "міг все змінити"
Кадри з серіалу "Надприродне"

З моменту, коли серіал “Надприродне” / Supernatural дебютував в ефірі, минуло рівно 20 років, а фани за цей час побачили 15 (!) захопливих сезонів і загалом задовільний фінал. Однак мало хто знає, що шоуранер Ендрю Дабб планував для останніх епізодів зовсім іншу історію.

  • “Надприродне” — культовий американський телесеріал 2005—2020 років, що поєднує в собі елементи містики, драми, детективу й жахів. Головними героями є брати Вінчестери — Дін (Дженсен Еклз) і Сем (Джаред Падалекі), які полюють на демонів, привидів, перевертнів, вампірів, інших монстрів та борються з небезпечними наслідками паранормальних явищ.

Одна з ідей передбачала що брати Вінчестери оприлюднять свої знання про надприродний всесвіт.

“Одна сюжетна лінія, про яку ми довго говорили, полягала в тому, що Сем і Дін стануть публічними. Вони кажуть: “Ми випускаємо соціальну рекламу про те, що монстри — реальні. Якщо ви бачите щось дивне у своєму місті — це монстр. Ми не можемо бути скрізь. Ми просто збираємося поширити інформацію”.

Зрештою від цього плану відмовилось, оскільки він змусив би “Надприродне” рухатись в зовсім іншому та “дивному” напрямку. Дабб уточнює, що публічність братів була б “логістично складною для шоу”.

“Раптом Сем і Дін стали відомими в усьому світі, що, знову ж таки, я думаю, звучить цікаво в теорії, але насправді, думаю, зруйнувало б шоу. З цього б не вийшло нічого хорошого, і це одна з причин, чому ми цього не зробили”.

Творець серіалу "Надприродне" розкрив скасований сюжет Сема і Діна, який "міг все змінити"Творець серіалу "Надприродне" розкрив скасований сюжет Сема і Діна, який "міг все змінити"Творець серіалу "Надприродне" розкрив скасований сюжет Сема і Діна, який "міг все змінити"

Серед інших скасованих ідей шоу: повернення Антихриста, якого зіграв Гаттлін Гріффіт, в “іншому вигляді”. Персонаж, якого також називають Джессі Тернер, був представлений у 5 сезоні, де Кастіель (Міша Коллінз) передбачив, що йому судилося допомогти Люциферу у війні проти Небес. Початково Джессі не мав уявлення, ким він є, аж доки Сем і Дін не відкрили йому правду, що спонукало персонажа сховатися, а його місцеперебування залишалося невідомим навіть після завершення серіалу.

Останній епізод серіалу “Надприродне” вийшов в ефір 19 листопада 2020 року. Тепер, через 5 років після завершення шоу, тріо головних акторів має шанс об’єднатися в іншому проєкті. В лютому офіційна сторінка “Хлопців” опублікувала відео з Дженсеном Еклзом, який збирає своїх колег Джареда Падалекі та Мішу Коллінза для появи у п’ятому сезоні серіалу Amazon — усі вони, за чутками, з’являться в одній сцені.

Перший погляд на приквел “Хлопаків” із Солдатиком — детектив у сетингу Нью-Йорка 1950-х з “дивними” костюмами супергероїв

Джерело: Collider

