В мережі опублікували вирізану сцену з екранізації «Дюни» 1984 року від Девіда Лінча

Письменник Макс Еврі, який написав книгу «A Masterpiece In Disarray (David Lynch’s Dune – An Oral History)», придбав кадри в акторки Моллі Врін, яка зіграла у фільмі Гару (няньку Алії Атрід).

Роль Гари була мінімізована в кінцевій версії «Дюни», однак Врін зберегла вирізані кадри. На них героїня пояснює леді Джессіці, чому фремени бояться її суперпросвітленої дочки Алії.

Повідомляється, що віднайдені вирізані кадри відредагували, аби зробити їх близькими до стилю Девіда Лінча (на відео нижче можна дізнатись більше про процес відновлення):

Згодом кадри включать у новий набір Blu-ray «Дюна», який буде доступним для купівлі у квітні.

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Інтерес до екранізації роману Френка Герберта від Девіда Лінча зріс на тлі успіху фільму «Дюна: Частина друга» вже від режисера Дені Вільньова. За два тижні після дебюту стрічка зібрала $367,5 млн — майже стільки ж заробила перша за увесь час прокату (водночас першу частину відзначили одразу шістьма статуетками премії «Оскар-2022»).

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