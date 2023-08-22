Новини Софт 22.08.2023 о 17:50

Вебверсія Threads вже працює – залишилось повернути користувачів

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Meta випустила довгоочікуваний вебдодаток для Threads – текстової версії Instagram, яка здебільшого нагадує Twitter.

За словами гендиректора Meta, розгорнути вебверсію планують протягом кількох днів – там можна буде публікувати та переглядати дописи, а також взаємодіяти з ними.

Вебверсія Threads вже працює – залишилось повернути користувачів

Судячи з фото, якими поділилася Meta (в мене вебверсія все ще недоступна), інтерфейс для настільного комп’ютера подібний до інтерфейсу мобільної програми. Піктограми навігації знаходяться у верхній частині сторінки, а щоб перемикатися між стрічками «Для вас» і «Підписки», необхідно натиснути кнопку в нижньому лівому куті.

Вебверсія Threads вже працює – залишилось повернути користувачів

Однак у вебверсії не можна редагувати профіль чи, наприклад, надсилати дописи в DM Instagram.

Вебверсія Threads вже працює – залишилось повернути користувачів

Threads була запущена 6 червня як мобільні застосунки для iOS та Android і за перші 7 годин досягла 10 мільйонів реєстрацій. За тиждень – цифра виросла до  рекордних 150 млн (Pokémon GO, наприклад, знадобилося 33 дні, щоб зібрати 150 млн, а Call of Duty: Mobile – 106 днів).

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Вебверсія Threads вже працює – залишилось повернути користувачів
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Головне завдання усіх нових програм, які мають потужний приріст – утримати цих зацікавлених людей. Однак Threads бракувало багатьох функцій: особистих повідомлень, хештегів, упорядкованої стрічки для друзів та можливості редагувати публікації, до того ж модерація працювала подібно до інших продуктів Meta. Усі ці недоліки вилились у нову статистику – в липні Threads мала 8 мільйонів щоденно активних користувачів, що аж на 82% менше від піка.

Цікаво, що в базі користувачів Threads — ті, хто втік, або, можливо, намагається втекти з Twitter/X. Data.ai виявив, що близько 60% користувачів Threads також використовують Twitter/X, але лише 14% користувачів Twitter/X використовують Threads. Це означає, що здатність Threads набрати обертів далі наразі залежить від того, якими саме будуть зміни в Twitter/X, ну й від того, чи вирішить Meta питання з доступністю в ЄС.

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