Вийшла демоверсія української гри Corsairs Legacy — за фідбек можна отримати цифровий бонус

6 лютого розпочався фестиваль демоверсій в Steam, в якому бере участь українська гра Corsairs Legacy. Розробники вже оновили сторінку гри в Steam та відкрила доступ до демоверсії.

Нагадаємо, Corsairs Legacy — це піратський екшен в стилі знаменитих «Корсарів», який створюється українською студією Mauris на основі ігрового рушія Unity. У центрі сюжету — контрабандист Джек Рекхем, який волею долі стає піратом. Гру анонсували у квітні 2021 року та спочатку планували реліз RPG-режиму із битвами на суші на 2021 рік з подальшим поетапним розвитком (у 2022 році планувалось додати морські бої, а у 2023 — відкритий світ). Наприкінці 2021 року реліз Corsairs Legacy перенесли на 2022 рік. Проте через повномасштабне російське вторгнення випуск гри знову довелося перенести. Зараз реліз першої гри Corsairs Legacy, яка має покласти початок новій серії, заплановано на 2023 рік (точна дата поки невідома).

З усім тим зацікавлені гравці вже можуть оцінити Corsairs Legacy завдяки виходу демоверсії гри. В першій демоверсії Corsairs Legacy гравці можуть випробувати морський бій та абордаж. Команда проєкту не встигла внести всі заплановані зміни до початку фестивалю, але вже додала більшість змін згідно з коментарями під останнім трейлером.

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Раніше розробники опублікували окрему сторінку в Steam для безплатної версії, яка називається Corsairs Legacy: Prologue. Але згідно з умовами фестивалю демоверсія має виходити на основній сторінці гри Corsairs Legacy. Тому на сторінці Прологу в майбутньому вийде інша версія Corsairs Legacy.

Головною метою демоверсії Corsairs Legacy команда називає можливість отримати зворотний зв’язок від аудиторії про поточну реалізацію механік гри та врахувати її в майбутньому релізі. А всі гравці, що надішлють свій фідбек розробникам усередині демо через форму зворотного зв’язку, отримають цифровий бонус у релізній версії гри за активну участь у розробці.

Також розробники запустили стрім на сторінці гри в Steam, на якому керівник проєкту Володимир Бондаренко розповідає про подальші плани й великі зміни, що відбулися з командою та проєктом після 24 лютого 2022 року.

Всі, хто бажають допомогти проєкту, можуть залишити сторінку трансляції гри Corsairs Legacy у Steam відкритою вкладкою максимально можливий час. Високий рівень онлайн участі в трансляції допоможе отримати додаткових глядачів, і тим самим збільшить спільноту українського проєкту.