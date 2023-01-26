Вийшов український трейлер фільму «Шазам! Лють богів», покази в кінотеатрах почнуться в березні

Вже цієї весни в українському прокаті вийде новий супергеройський фільм «Шазам! Лють богів» від New Line Cinema. Це продовження історії про підлітка Біллі Бетсона, який заволодів надлюдськими здібностями. Промовивши чарівне слово «ШАЗАМ!», Біллі перетворюється на своє доросле альтер еґо – супергероя Шазама.

Дія фільму «Шазам! Лють богів» розгортається через деякий час після подій оригінальної стрічки. Біллі Бетсон вже помітно подорослішав, а в його супергеройських справах тепер йому допомагають члени названої сім’ї, які теж наділені силами богів. Відносно мирне існування завершується, коли Дочки Атласа прибувають на Землю. Мстива трійця стародавніх богинь вирушають на пошуки викраденої у них магії. А для її повернення вони хочуть використати зброю, яка може знищити світ. Біллі – він же Шазам – і його сім’я розпочинають битву за свої суперсили, свої життя і долю свого світу.

Режисером фільму виступив Девід Ф. Сандберг («Шазам!»). Головні ролі виконали актори Закарі Лівай («Тор: Раґнарок», «Шазам!»), Ашер Ейнджел («Шазам!»), Джек Ділан Грейзер ( «Воно»), Адам Броді («Перспективна дівчина»), Джимон Хонсу («Форсаж 7»), Росс Батлер та інші.

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Показ фільму «Шазам! Лють богів» стартує в Україні 16 березня 2023 року.