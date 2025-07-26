Як у Rolls-Royce — електрокросовер Genesis GV90 справді матиме тренерські двері

Genesis GV90 із тренерськими дверима

Genesis готує серійну версію повнорозмірного електричного кросовера з тренерськими дверима. У Каліфорнії вперше помітили тестовий екземпляр Genesis GV90, і він має ті самі ефектні двері, які показали у концепті Neolun.

Тренерські двері — це такий тип автомобільних дверей, які кріпляться на задній частині дверного отвору і відкриваються в протилежному напрямку до традиційних дверей (тобто, відчиняються «назад»). Такі двері створюють ширший і більш відкритий прохід для пасажирів. Зазвичай вони використовуються в в люксових автомобілях, наприклад, Rolls-Royce.

Прем’єра концепта відбулася у березні на автосалоні в Нью-Йорку, де Genesis представила Neolun як «ультрарозкішне бачення преміального кросовера». Тепер ми бачимо, що елементи цього бачення переходять у серійне виробництво. Genesis GV90 стане новим флагманом бренду і матиме не лише преміальний дизайн, а й передові технології Hyundai.

За словами головного дизайнера Genesis Люка Донкервольке, GV90 — це «втілення позачасового дизайну та майстерного виконання». Минулого місяця журналісти вже зафіксували інтер’єр передсерійної моделі. І хоча він і трохи спрощений у порівнянні з концептом, основні риси збережено.

Нові фото від KindelAuto показують ще один тестовий екземпляр GV90 у камуфляжі — з добре видимими петлями для тренерських дверей. Genesis офіційно підтвердила технічну можливість серійного виробництва дверей без центральної стійки. Хоча ця функція, скоріш за все, буде доступна лише для найдорожчих комплектацій.

Інші тестові зразки, помічені у США та Південній Кореї, мають звичні двері — отже, базові версії, ймовірно, обійдуться без ефектної фішки.

Очікується, що Genesis GV90 дебютує в середині 2026 року. Ціни та фінальні технічні характеристики оголосять ближче до запуску. Відомо, що GV90 побудують на новій електричній платформі Hyundai eM. Вона розроблена для моделей усіх сегментів і обіцяє на 50% більший запас ходу, ніж у нинішніх електромобілів бренду. Крім того, вона підтримує автономне воління 3 рівня і оновлення «по повітрю» (OTA).

Джерело: Electrek, TheKoreanCarBlog