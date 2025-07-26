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Новини Авто 26.07.2025 comment views icon

Як у Rolls-Royce — електрокросовер Genesis GV90 справді матиме тренерські двері

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Вадим Карпусь

Автор новин

Як у Rolls-Royce — електрокросовер Genesis GV90 справді матиме тренерські двері
Genesis GV90 із тренерськими дверима

Genesis готує серійну версію повнорозмірного електричного кросовера з тренерськими дверима. У Каліфорнії вперше помітили тестовий екземпляр Genesis GV90, і він має ті самі ефектні двері, які показали у концепті Neolun.

Тренерські двері — це такий тип автомобільних дверей, які кріпляться на задній частині дверного отвору і відкриваються в протилежному напрямку до традиційних дверей (тобто, відчиняються «назад»). Такі двері створюють ширший і більш відкритий прохід для пасажирів. Зазвичай вони використовуються в в люксових автомобілях, наприклад, Rolls-Royce.

Як у Rolls-Royce — електрокросовер Genesis GV90 справді матиме тренерські двері
Genesis GV90 із тренерськими дверима

Прем’єра концепта відбулася у березні на автосалоні в Нью-Йорку, де Genesis представила Neolun як «ультрарозкішне бачення преміального кросовера». Тепер ми бачимо, що елементи цього бачення переходять у серійне виробництво. Genesis GV90 стане новим флагманом бренду і матиме не лише преміальний дизайн, а й передові технології Hyundai.

За словами головного дизайнера Genesis Люка Донкервольке, GV90 — це «втілення позачасового дизайну та майстерного виконання». Минулого місяця журналісти вже зафіксували інтер’єр передсерійної моделі. І хоча він і трохи спрощений у порівнянні з концептом, основні риси збережено.

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Нові фото від KindelAuto показують ще один тестовий екземпляр GV90 у камуфляжі — з добре видимими петлями для тренерських дверей. Genesis офіційно підтвердила технічну можливість серійного виробництва дверей без центральної стійки. Хоча ця функція, скоріш за все, буде доступна лише для найдорожчих комплектацій.

Як у Rolls-Royce — електрокросовер Genesis GV90 справді матиме тренерські двері
Genesis GV90 із тренерськими дверима помітили в Каліфорнії / KindelAuto/ TheKoreanCarBlog

Інші тестові зразки, помічені у США та Південній Кореї, мають звичні двері — отже, базові версії, ймовірно, обійдуться без ефектної фішки.

Очікується, що Genesis GV90 дебютує в середині 2026 року. Ціни та фінальні технічні характеристики оголосять ближче до запуску. Відомо, що GV90 побудують на новій електричній платформі Hyundai eM. Вона розроблена для моделей усіх сегментів і обіцяє на 50% більший запас ходу, ніж у нинішніх електромобілів бренду. Крім того, вона підтримує автономне воління 3 рівня і оновлення «по повітрю» (OTA).

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Джерело: Electrek, TheKoreanCarBlog

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