“Венздей”, “Дивні дива” та ще близько 700 серіалів та фільмів Netflix відтепер підтримують просторове аудіо

Також передплатники Netflix можуть завантажувати контент ще на 2 додаткові пристрої.

Netflix представив дві нові переваги виключно для абонентів преміумтарифу: підтримка просторового аудіо для 700 найпопулярніших найменувань стримінгу та збільшення кількості пристроїв для завантаження. Обидві функції відсьогодні доступні в усьому світі за $19,99 на місяць, разом з іншими можливостями преміального рівня Netflix.

Функцію просторого аудіо Netflix вперше представив у липні минулого року для обмеженої кількості оригінального контенту платформи. Нині вона доступна для понад 700 найменувань, у тому числі для серіалів “Дивні дива”, “Наглядач”, “Венздей”, детективу “Ножі наголо: Скляна цибуля”, а також буде додана до нових шоу, які вийдуть незабаром — “Ти”, “Your Place or Mine”, “Luther: The Fallen Sun” тощо.

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Щоб переглянути повний перелік контенту, доступного для перегляду з просторовим аудіо — просто введіть “просторове аудіо” у рядок пошуку Netflix.

Просторове аудіо — це функція, яка може відтворювати об’ємний звук через стереодинаміки або навушники на різних пристроях — зокрема телевізорах, комп’ютерах, планшетах і смартфонах — без спеціального аудіообладнання. Функція, швидше за все, не принесе користі людям, які використовують багатоканальні системи об’ємного звучання, але забезпечить помітне покращення для тих, хто не має доступу до професійного аудіообладнання.

Netflix оприлюднив вказівки, як саме прослуховувати просторовий аудіовміст:

Просторове аудіо призначене для вбудованих стереодинаміків будь-якого пристрою, що отримує стереопотік. Це також забезпечує більший ефект занурення в навушниках. Просторове аудіо в основному оптимізовано для ноутбуків і планшетів. Це також помітно на телевізорах (зблизька) і телефонах зі стереодинаміками (зазвичай у горизонтальному режимі).

Абоненти преміумрівня також тепер можуть завантажувати контент Netflix на два додаткові пристрої (загальна кількість пристроїв для завантаження збільшується з чотирьох до шести)

“Оскільки люди частіше, ніж будь-коли, підключаються за допомогою кількох пристроїв, ми дізналися в ході дослідження, що передплатники хотіли б мати можливість завантажувати серіали та фільми Netflix для перегляду в режимі офлайн на більшу кількість пристроїв, особливо під час подорожі та перемикання між пристроями”, — сказали в Netflix.

Раніше в Netflix розповіли, як боротимуться з шерингом паролів — відтепер стримінг вимагатиме підключатися до Wi-Fi в основній мережі, відкривати застосунок або вебсайт і переглядати щось принаймні раз на 31 день. Пристрої, через які ви підключитесь, Netflix позначить як “надійні”, запам’ятає їх і не блокуватиме. А от користувачам, які спробують увійти у ваш акаунт з іншого місця, доступ закриють та запропонують створити власний акаунт.

Джерело: The Verge