Apple ще не перевела iPhone на USB-C, а Єврокомісія вже незадоволена — компанію попередили про небажаність обмеження роз’єму

Apple впровадить роз’єм USB-C на iPhone 15, але, відповідно до витоків, обмежить пропускну здатність та швидкість зарядки для «нерідних» кабелів. Компанія ще не робила жодних офіційних оголошень, але комісар Євросоюзу Тьєррі Бретон уже застеріг її від таких обмежень.

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Інсайдери стверджують, що Apple виготовляє кабелі з чипом розпізнавання з лютого, а сама презентація iPhone 15 відбудеться восени. Також ймовірно, що обмеження можна буде регулювати на рівні прошивки – Apple зможе вмикати або вимикати його залежно від регіону, щоб уникнути потенційних проблем з законодавством. Також можливе зняття обмеження для сертифікованих кабелів сторонніх виробників.

Враховуючи чутки, Єврокомісія в рамках свого курсу на стандартизацію роз’ємів спробувала випередити плани Apple. За відомостями Zeit Online, комісар ЄС з промисловості Тьєррі Бретон видав попередження Apple у листі, доступ до якого отримало німецьке інформаційне агентство DPA. Також відомо, що у березні Єврокомісія вже попередила компанію щодо недопущення до ринку пристроїв, які не відповідають вимогам.

Повідомляється, що влада Євросоюзу планує опублікувати роз’яснення з одноманітного тлумачення директиви ЄС щодо уніфікованих зарядних пристроїв до третього кварталу 2023 року. Законодавство, що потребує універсальних роз’ємів, набирає чинності до кінця 2024 року – в Apple зберігається теоретична можливість не дотримуватися його під час випуску iPhone 15 і навіть iPhone 16.

При цьому потенційне обмеження Apple функціональності USB-C кабелів з iPhone 15 є лише чутками, а кабелі для iPad з портами USB-C не мають чипа аутентифікації.

Джерело: MacRumors