AMD Pixel Clock Patcher 1.4.4 научился обходить проверку сигнатуры BIOS видеокарт rx 4xx

В последних трех версиях драйверов для видеокарт AMD появилась проверка сигнатуры BIOS видеокарт rx 460/470/480.

Это значит, что при любой модификации BIOS его контрольная сумма перестанет совпадать с проверочной и драйвера не будут грузиться, а видеокарта не сможет использовать 3D ускорение.

Учитывая, что перепрошивка BIOS позволяет перманентно задать повышенный TDP, более высокие частоты работы, низкие задержки памяти и другие параметры в видеокарте, отказываться от всего этого многим не хотелось.

У владельцев rx 4xx было два варианта:

Оставаться на старой версии драйверов, в надежде, что AMD уберет проверку сигнатуры BIOS

При установке новой версии драйверов каждый раз проходить процедуру поиска модифицированного драйвера на форумах, затем подменять файлы драйвера в Safe Mode с отключением режима проверки сигнатур и патчить их старой версией Pixel Clock Patcher.

С выходом AMD Pixel Clock Patcher 1.4.4 появился наконец и более простой способ использовать последнюю версию драйверов на модифицированном BIOS.

Для этого необходимо только запустить AMD Pixel Clock Patcher 1.4.4 в обычном режиме работы Windows и нажать кнопку «да». Поскольку после этого требуется перезагрузка, то запускать AMD Pixel Clock Patcher желательно сразу после установки нового драйвера, так как ему также потребуется перезагрузка, и их можно совместить.