Дизайнер создал концепт будущего смартфона Xiaomi Mi 7 с 97% соотношением экрана к фронтальной панели [видео]

Фанат китайского бренда Xiaomi пофантазировал на тему, каким может быть будущий флагман компании Mi 7, причем сделал это в видеоформате. Предложенный дизайнером концепт отличается практически полным отсутствием окантовки экрана — матрица смартфона занимает 97% всей фронтальной панели, чего пока не удалось достичь ни одному производителю смартфонов.

Концепт построен на основе 5,7-дюймового QHD AMOLED экрана с набирающим популярность соотношением сторон 18:9. Автор «оснастил» свой концепт 16 Мп фронтальной камерой с распознаванием сетчатки глаза, сканер отпечатков разместил под поверхностью экрана, а кнопку Home сделал виртуальной.

На задней части смартфона, прикрытой защитным стеклом Gorilla Glass 5, можно найти основную сдвоенную камеру на 16+16 Мп со вспышкой. В качестве основного разъема выбран USB Type-C, мультимедийные стереодинамики размещены на нижнем торце корпуса, а вот разговорный динамик сделан керамическим с пьезодинамической передачей звука — как у Mi Mix.

Дизайнер даже предусмотрел четыре разных варианта цветового оформления, наделил свое творение водо- и пылезащитой по стандарту IP68, а также выбрал топовую аппаратную начинку: Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ хранилища. Отметим, что если реальный Xiaomi Mi 7 будет похож на данный концепт, то у производителя может получиться действительно интересная модель.

Напомним, что по слухам следующий флагман Xiaomi Mi 7 «Chiron» должен получить топовую аппаратную платформу Qualcomm, 8 ГБ ОЗУ и 6-дюймовый дисплей JDI с соотношением сторон 18:9, что вполне соответствует характеристикам предложенного концепта.

Источник: Gizmochina