Эмбер Радд: обычные люди не нуждаются в шифровании их переписки

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд призвала сервисы обмена сообщениями избавиться от сквозного шифрования, поскольку оно помогает террористам оставаться безнаказанными. Об этом представитель Консервативной партии написала в колонке в газете Telegraph, заявив, что «обычные люди» не нуждаются в шифровании их переписки и что технологическим компаниям следует уделять больше внимания борьбе с терроризмом.

Отметим, что сквозное шифрование подразумевает кодирование сообщений таким образом, чтобы отправляемую информацию мог прочитать только получатель и никто иной, включая администрацию сервиса или правоохранительные органы.

В последнее время как в Великобритании, так во многих других странах мира сквозное шифрование выступает предметом ожесточенных споров. Представители правоохранительных органов часто жалуются, что сквозное шифрование препятствует их непосредственной деятельности, направленной на обнаружение угроз национальной безопасности.

«Шифрование серьезно ограничивает наши возможности по предотвращению террористических атак», — сетует Радд и добавляет: «Во время недавних террористических актов нашим спецслужбам было чрезвычайно сложно получить доступ к сообщениям террористов именно из-за шифрования».

Вместе с тем, политик успокаивает, что британское правительство не намерено на законодательном уровне запрещать сквозное шифрование как таковое — но хотело бы, чтобы технологические компании добровольно отказались от него, так как «обычным людям оно не нужно».

«Простота использования и многофункциональность привлекают пользователей куда сильнее, чем идеальная, нерушимая безопасность… покажите мне обычного человека, который использует WhatsApp потому, что он шифрует сообщения, а не потому что он позволяет оставаться на связи с друзьями и семьей практически бесплатно и его интерфейс невероятно удобен? Компании, как правило, идут на компромиссы между простотой использования и безопасностью, однако в данном случае, по нашей информации, они ошибаются», — полагает Радд.

Впрочем, многие эксперты не согласились с таким подходом и раскритиковали мнение министра. По словам скептиков, такая позиция МВД «опасна и является заблуждением»: запрет шифрования в мессенджерах просто подтолкнет террористов к использованию других средств связи, к которым не будет иметь доступ правительство, а вот безопасность обычных пользователей — о которых Радд как раз якобы и «печется» — от этого существенно пострадает, утверждают специалисты.

По мнению Джима Китлока, исполнительного директора юридической компании Open Rights Group, в действительности очень многие пользователи обеспокоены конфиденциальностью переписки: некоторые не хотят, чтобы к их сообщениям имели доступ большие корпорации или подчиненные, другие же живут в странах, где нарушаются права человека, и потому вопрос шифрования их сообщений для них жизненно важен.

«Заявление министра, что людям не нужно сквозное шифрование, попросту некомпетентно», — заключает Китлок.

А по мнению преподавателя юридического факультета Университета Южной Англии Пола Бернала, «замечания Эмбер Радд удручающе неудивительны».

«Это часть большой кампании против шифрования, которую мы наблюдаем уже некоторое время, — говорит он. — Она основана на фундаментальном непонимании как самой технологии, так и конфиденциальности. С технологической точки зрения, открытие мессенджеров для правоохранительных органов и разведывательных служб создает такое же окно возможностей для преступников: хакеров из других стран, авторитарных правительств и тех же террористов».

«Действительно представляющие собой опасность преступники и террористы в конце концов могут задействовать собственные методы шифрования сообщений, а бандитов-любителей можно легко пойманы и другими способами. Так что, если планы Амбер Радд воплотятся в жизнь, от них пострадают как раз те самые обычные люди, о которых она говорит», — заключает эксперт.

Источники: Business Insider, hightech.fm