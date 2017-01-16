Half-Life 3 не было и не будет

18 ноября 2014 года редактор Game Informer Эндрю Райнер взялся за очень серьезное расследование: игрожур решил узнать, почему до сих пор нет продолжения приключений Гордона Фримена. Чтобы выяснить это, Райнер принялся связываться с сотрудниками Valve — и нынешними, и бывшими. Но, несмотря на все усилия и наполеоновские намерения, журналиста ждало горькое разочарование: абсолютно большинство разработчиков наотрез отказалось общаться на данную тему.



К счастью, в итоге Райнер все-таки нашел одного «надежного» человека, который на правах полной анонимности согласился на интервью. Интервью, которое, как ни странно, с тех пор благополучно пылилось на полке, потому как слов одного «источника», согласно канонам настоящей журналистики, мало для серьезного материала.

Однако время шло, и буквально пару дней назад Райнер наконец осознал, что хоть какая-то информация лучше ее полного отсутствия. Набравшись смелости, журналист все же опубликовал взятое три года назад загадочное интервью, пролившее свет на многие вещи.

Согласно опубликованному инсайду, причина, по которой Half-Life 3 так и не увидела свет, заключается в творческой культуре Valve, где каждый сотрудник на полном серьезе может заниматься чем ему угодно — самостоятельно или вместе с коллегами, если сумеет увлечь их своими идеями.

Вполне закономерно, что в свое время Half-Life 3 представляла для игроделов лакомый кусочек, и поэтому различных групп, работавших над разными вариациями третьей части «Халфы» в разное время, насчитывалось чуть ли не дюжина. Но в конце концов ни одна самодеятельность сотрудников так и не впечатлила верхушку компании, от поддержки которой напрямую зависит, воплотиться ли в жизнь самоделка или нет.

Таинственный собеседник Райнера особо подчеркивает, что официально третьей части никогда не существовало. Наиболее близко Valve подобралась к ее созданию во время работы над эпизодами: тогда были заинтересованные люди и был массовый энтузиазм (предлагалось даже превратить будущую «Тройку» в RTS). Но с той поры многое изменилось. У компании появилось множество других проектов, работать над которыми привлекли большую часть сотрудников. Практически все, кто ранее трудился над новой «Халфой», в конце концов забросили эту затею и начали заниматься чем-то другим. Но что самое печальное — со временем идея Half-Life 3 перестала интересовать даже самого Гейба Ньюэлла, ведь «с каждым разом начинать все заново было все труднее и труднее». Потому-то на сегодня игры и нет.

И не будет. Нынче вероятность разработки третьей части очень мала по тем же причинам, что были перечислены выше: внутри игростудии практически никто не интересуется работой над Half-Life 3 — у всех есть чем заняться, да и начальству Valve игра уже неинтересна. Что же касается сторонних разработчиков, то им банально не доверяют.

Так что, если верить интервью, — третью часть знаменитой серии нам, увы, придется ждать еще очень долго. Если она вообще когда-нибудь выйдет.

Что, однако, не мешает нам дождаться другой игры по легендарной Вселенной: помимо инсайда о Half-Life 3, в интервью также прозвучала довольно интересная информация о том, что в этом или следующем году нас, возможно, ждет проект «Half-Life Stories». Который, к слову, делают не Valve, а сторонние разработчики, аналогично игре Black Mesa.

Напоследок еще раз подчеркнем, что, несмотря на все заверения GameInformer — мол, ее источнику информации можно доверять, — на данный момент никто больше эти сведения не подтвердил (как и не опровергнул). Поэтому относиться к выложенной информации следует с долей здравого скептицизма. Так, на всякий случай.



По материалам: НИМ, IGN, GOHA