«Последний джедай» — 8 эпизод cаги «Звёздные войны»

Компания Disney объявила о том, что 8 эпизод саги «Звёздные войны» получит название «Звёздные войны: Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi). Премьера фильма намечена на 15 декабря 2017 года.

Режиссёром фильма выступил Райан Джонсон, до этого снявший фильмы «Петля времени», «Братья Блум», «Кирпич», а также несколько серий популярного сериала «Во все тяжкие».

Фильм станет прямым продолжением 7 эпизода, и будет дальше раскрывать историю девушки Рей, а также джедая Люка Скайуокера.