Роботы «отберут» у японцев 2,4 млн рабочих мест к 2030 году

Из-за повсеместного внедрения роботов с развитым искусственным интеллектом количество рабочих мест в Японии сократится на 2,4 млн к 2030 году. Об этом говорится в докладе, опубликованном вчера исследовательским институтом Mitsubishi.

«Изменения, которые принесет развитие искусственного интеллекта, приведут к сокращению рабочих мест (в частности, в производственном секторе). В связи с этим нам необходимо задуматься о создании системы, гарантирующей стабильный минимальный доход тем, кто потерял работу», – заявил сотрудник института Сатоси Сирато.

Эксперты считают, что в первую очередь роботизация затронет промышленные предприятия, а также сферу услуг и продаж, где количество рабочих мест уменьшится примерно на 7,4 млн. Причем столь резкое сокращение не удастся компенсировать даже за счет прогнозируемого роста числа специалистов в области робототехники и искусственного интеллекта на 5 млн к 2030 году.

Впрочем, в докладе также отмечается, что развитие технологий ИИ и их внедрение в различные сферы экономики положительно скажется на ВВП страны. Эксперты прогнозируют его увеличение на 50 трлн иен ($432 млрд по текущему курсу) к 2030 году, что составляет примерно 10% от ВВП Японии за 2015 год.

Источник: Naked Science