В эпоху интернета, веруя в чистоту помыслов и деяний, наивный пользователь зачастую становится объектом насмешек и откровенного троллинга, но истории подобные этой, доказывают, что исключения из правил всё же случаются (в пустыне злобных мемов иногда всё же встречается оазис добрых дел).

Один из пользователей ресурса reddit, Итан, выложил в теме Overwatch PotG-файл собственного достижения, говорящий сам за себя, как мастерски он умудряется играть Рейнхардтом в спартанских условиях маломощной системы. Позже, вернувшись домой, он обнаружил несколько сообщений от пользователей reddit, предлагающих пожертвовать комплектующие на сборку нового ПК.

«Я играю в Overwatch на «калькуляторе», поэтому трудно заработать достойные награды за мастерство, но даже в таком положении игра для меня в удовольствие», – написал он.

Чаще всего, когда пользователи сетуют на низкую производительность своих компьютеров, они немного кривят душой, но не Итан. Он играет в Overwatch с разрешением 800х600 и минимальными настройками графики и радуется, как ребёнок, когда игра показывает 30fps. Технические характеристики, мягко говоря, удручающие и многие удивились, как парню вообще удалось запустить игру на Radeon 8400 с 512МБ ОЗУ (200МБ – минимальные требования Overwatch). На помощь Итану пришёл ютубер LowSpecGamer, специализирующийся запуском игр на очень слабых компьютерах, гид которого помог запустить «Патруль».

Но даже это «безобразие» не помешало Итану стать обладателем собственного предмета гордости – «Play of the Game» (номинация за достижения в соревновательном режиме) и кто-то из друзей предложил ему выложить свой геймплей на reddit, чтобы комьюнити смогло оценить его уровень. «Я бы назвал его низкокачественным, всё равно его все так называют», – рассказывает Итан. – «И то, что начиналось, как фанатский летсплей моего «калькулятора» превратилось в фестиваль невиданной щедрости».

Несколько часов спустя, когда Итан вернулся, он обнаружил десятки комментариев и сообщений от людей, предлагающих прислать ему свои запчасти для нового ПК. «Какой у тебя GPU? У меня есть EVGA 660, я могу отправить её тебе», – написал один из игроков. Когда Итан ответил, что не уверен, что его БП сможет справиться с современной видеокартой, другой пользователь вмешался и предложил ему свой. И материнскую плату. И процессор…

Для человека, который просто хотел поделиться образцом хорошей игры, такая щедрость стала ошеломляющей. «Я, честно говоря, не ожидал ничего такого, и это настолько удивительно, что комьюнити так сплотилось в общем порыве помочь», – всё, что смог сказать Итан, немного озадаченный такой реакцией. – «Я был частью reddit в течение длительного периода, но, в основном, в роли наблюдателя. Иметь комьюнити поддерживающее меня таким способом, без малейшего представления кто я, это… очень приятно».

Стоит отметить, что Итан не полагался только на пожертвования пользователей, желающих внести посильный вклад в «дело об апгрейде», в стремлении обновить свой ПК. Ещё один пользователь предложил парню свою помощь с выбором остальных комплектующих для полной сборки в рамках его бюджета. Будучи студентом колледжа, Итан может рассчитывать на весьма скромный бюджет, но благодаря пожертвованиям комьюнити Overwatch одним из самых дорогих компонентов в новом ПК Итана станет Windows 10. Об остальных крупных расходах уже позаботились.

«У меня просто нет слов», – признаётся Итан. – «Видеть, как комьюнити организовалось, чтобы помочь одному человеку, и если всё получится и я, в конечном итоге, получу новый компьютер, я не выдержу и расплачусь».

Для обычного PC-геймера, поднять производительность собственного ПК до комфортного уровня не представляет особых проблем. Правда, в последнее время создаётся стойкое ощущение, что игроки тратят больше времени отслеживая счетчик fps, чем на получение удовольствия от самого игрового процесса. Но такие примеры, как с Итаном, напоминают о том, что действительно важно: не имеет значения, насколько хорош твой компьютер, важно то, насколько ты увлечён самой игрой.

Источник: PCGamer