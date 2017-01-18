Смартфоном Nokia 6, который уже получил более миллиона заявок на покупку, можно колоть орехи [видео]

Пользователи китайских социальных сетей публикуют видеоролики, посвященные испытанию на прочность смартфона Nokia 6. Примечателен сам способ, который выбрали авторы этих видео – в рамках испытаний они используют смартфон для раскалывания грецких орехов, а также роняют аппарат на кафельный пол.

Видимо, авторы решили проверить, насколько надежность и прочность новинки соответствует таковым у старых моделей бренда (читай: Nokia 3310), которыми, как известно можно было не то что орехи колоть, но и гвозди забивать.

Надо сказать, что Nokia 6 хорошо выдерживает издевательства испытания, хотя второе видео с более полноценным тестированием, показывает смартфон издалека и не позволяет подробно рассмотреть его состояние.

Напомним, смартфон Nokia 6 при цене $245 предлагает корпус из алюминиевого сплава 6000-й серии, 5,5-дюймовый экран Full HD, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 3, 4 ГБ ОЗУ и стереодинамики. Первое время устройство будет продаваться только на территории Китая. На этом рынке его продажи стартуют уже завтра, 19 января. Речь идет о первой партии Nokia 6, которая будет продаваться на JD.com. Остается добавить, что уже за первые сутки на приобретение смартфона было подано 250 тыс. заявок, через день их число увеличилось до 400 тыс., а вчера, 17 января, была взята планка в 1 млн заявок.

Источник: androidheadlines