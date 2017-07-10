В Alphabet вознамерились сделать геотермальные системы отопления и охлаждения более доступными

Холдинг Alphabet заявил о выделении своего проекта по развитию геотермальных систем отопления и охлаждения в отдельную компанию под названием Dandelion («Одуванчик»). Примечательно, что ранее ее сотрудники трудились в составе таинственного подразделения X, занимающегося перспективными технологическими разработками.

Как сообщается на сайте проекта, цель существования Dandelion заключается в том, чтобы сделать системы геотермальных установок более доступными и простыми в использовании, поскольку на сегодняшний день они значимо проигрывают традиционным решениям.

По словам Кэти Ханнун, руководителя новоиспеченной компании, в Alphabet решили выделить проект, поскольку «уверены в его перспективности».

Отметим, что геотермальная установка Dandelion состоит из двух компонентов: теплового наноса, располагаемого внутри дома, и идущих от него специальных труб, которые закапываются под строение. Выражаясь простым языком, когда в вашем доме становится жарко, насос поглощает тепло и рассеивает его в земле. Зимой же принцип работы системы обратный: насос «выкачивает» тепло из «земных недр» и направляет его в ваш дом. По словам инженеров компании, работа системы является возможной, так как температура под землей всегда остается относительно неизменной.

В целом, если верить инженерам Dandelion, их решение обладает тремя ключевыми преимуществами:

Экономичность. В сравнении с традиционными системами отопления и охлаждения разработка Dandelion более дешева в эксплуатации.

Экологичность. Принцип работы геотермального отопления и охлаждения заключается в использовании возобновляемого ресурса. Кроме этого, система в три раза эффективнее расходует электричество, нежели обычные системы отопления.

Комфортность. Установка Dandelion работает очень тихо, без вредных выбросов и под управлением «умного» термостата, который позволяет поддерживать температуру в доме на одном уровне круглый год.

Интересно, что Dandelion уже начала принимать запросы от заинтересованных домовладельцев. На данный момент компания в качестве эксперимента намерена устанавливать разработки в домохозяйствах, расположенных в северной части штата Нью-Йорк.

Напоследок отметим, что новоиспеченный «Одуванчик», в отличие, к примеру, от Waymo, является полностью независимой компанией, ее руководство не будет принимать решения с оглядкой на совет директоров Alphabet.

Источник: Engadget