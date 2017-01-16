В Chrome появится поддержка FLAC

Меломаны, пользующиеся браузером Chrome, возрадуйтесь: начиная с 56 версии, релиз которой намечен на конец января, ваш любимый браузер будет нативно поддерживать аудиоформат FLAC.

Это значит, что вы сможете воспроизводить свои любимые композиции, сжатые без потерь, непосредственно в самом Chrome.

Поддержка известного в аудиофильских кругах кодека была замечена в последней бета-версии браузера, и выглядит она так:

Все верно, для настройки звучания браузер предоставляет незамысловатый плеер, при помощи которого можно выбрать уровень громкости и промотать композицию. Примитивно, зато сердито.

Кроме этого, поддержка FLAC также появилась в стандартном аудиоплеере последней версии Chrome OS.

Напоследок отметим, что Chrome не станет единственным браузером с нативной поддержкой популярного среди меломанов кодека. В Mozilla отнюдь не собираются пасти задних и тоже «научат» свою поделку воспроизводить FLAC — по имеющейся информации, это произойдет с выходом 51 версии Firefox, запланированной на 24 января.

Источники: The Verge, PCWorld