В Швейцарии узаконили пищу из насекомых

Вторая по величине сеть супермаркетов Швейцарии Coop начнет продавать гамбургеры из насекомых уже на следующей неделе. Бургеры и фрикадельки из богатых протеином мучных червей поступят в продажу 21 августа в Женеве, Берне и Цюрихе. Производителем продукции выступит стартап Essento.

Отметим, что появление пищи из насекомых на полках магазинов стало возможным после пересмотра местных законов о безопасности продуктов питания, после чего регулятор разрешил продажу продуктов, содержащих три типа насекомых: сверчков, кузнечиков, мучных червей. Таким образом, Швейцария стала первой европейской страной, разрешившей продажу пищи на основе насекомых.

Интересно, что, согласно новому законодательству, разрешенные насекомые — давно, к слову, используемые в кормах для животных — должны выращиваться под строгим контролем в течение четырех поколений, прежде чем они будут считаться пригодными для потребления человеком. Это означает, что производство продуктов питания на основе насекомых занимает минимум несколько месяцев.

Кроме этого, предприятие, на котором выращиваются насекомые, даже если оно находится за границей, должно предоставить доступ к производственным мощностям инспекторам пищевого регулятора Швейцарии и получить от них одобрение.

Источники: The Guardian, hightech.fm