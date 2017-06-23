В США может появиться город, «всецело принадлежащий Google»

В обозримом будущем на территории США может появиться город, всецело принадлежащий корпорации Google. Сообщается, что компания Alphabet, которой, собственно, и принадлежит Google, намерена выкупить огромный участок земли у города Сан-Хосе, чтобы построить там кампус площадью не менее 60 га. Предполагается, что в нем будут размещены как офисы компании, так и рабочее жилье для ее сотрудников.

Кроме того, как выяснили журналисты, вместе с постройкой гигантского кампуса в Google планируют превратить один из районов города в громадный транспортный узел.

В результате, компания обеспечит город дополнительными 20 000 рабочих мест (а также дополнительными 3 000 жилых помещений).

Интересно, что в эту среду городской совет Сан-Хосе одобрил большинством голосов продажу технологическому гиганту 16 земельных участков, до этого находящихся в городской собственности. При этом сделку также всецело поддержали мэр и вице-мэр города. Таким образом, амбициозным планам Google власти Сан-Хосе дали «зеленый свет».

«Планы Google по строительству кампуса совпадают с вектором развития города, с мнением большинства местных жителей, транспортных компаний, а также городского бизнеса. В конечном счете город получит экстраординарную архитектуру, станет привлекательным в бизнес- и туристическом планах, более урбанизированным и экологически-ориентированным. Кроме того, благодаря Google также оживут местные общественные места», — заявили городские власти.

Впрочем, не все горожане разделили наполеоновские планы IT-корпорации. Так, некоторые из них обеспокоены тем, что возведение «города Google» приведет к ущемлению прав местных жителей, которые могут столкнуться с трудностями при поиске жилья вблизи своих рабочих мест.

«Мы должны убедиться, что проект не лишит малообеспеченные семьи крыши над головой и никак не повлияет на доступность жилья в округе», — цитируют местные СМИ одного из жителей.

Напоследок отметим, что в ходе расследования журналисты также выяснили, что «инвесторы, связанные с Google, уже несколько месяцев как активно скупают недвижимость по всему региону. В результате, они уже приобрели недвижимого имущества поблизости Сан-Хосе на $130 миллионов».

Источник: Engadget