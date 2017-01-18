Внедорожник Acciona EcoPowered стал первым электромобилем, финишировавшим на ралли-рейде «Дакар»

В абсолютном большинстве случаев мы пишем об электромобилях в контексте их использования в городах и на автомагистралях. Однако испанская фирма Acciona решила, что электрические автомобили вполне способны проявить себя и в куда более тяжелых условиях. И чтобы доказать это, разработчики создали прототип внедорожника ACCIONA 100% EcoPowered, который на этих выходных успешно завершил весьма экстремальный ралли-рейд «Дакар 2017», пройдя дистанцию в 9000 км.

Внедорожник Acciona EcoPowered оснащен синхронным электродвигателем мощностью 250 кВт (340 л.с.) и шестью блоками аккумуляторных батарей суммарной емкостью 150 кВтч. Несмотря на солидную емкость аккумуляторов, электромобилю приходилось время от времени останавливаться для подзарядки от машины поддержки (трехфазная зарядка 220-415 В, 16-32 А обеспечивает быстрый заряд за 60 минут).

Интересно, что для питания вспомогательных систем использовалась солнечная панель на крыше электромобиля, генерирующая 100 Вт энергии в линию 12 В. В конструкции автомобиля используются облегченные карбоновые панели, 6-скоростная секвентальная трансмиссия и регулируемая гидравлическая подвеска.

В итоге команда Acciona в лице Ариэля Жатона (Ariel Jaton) и Германа Ролона (German Rolon) закончила гонку «Дакар 2017» на последнем в своей категории, 57-м месте, потратив на прохождение дистанции 111 часов 21 минуту и получив 41 час штрафа. От предпоследнего 56-го места с участниками на классическом бензиновом внедорожнике Ford Raptor электромобиль Acciona EcoPowered отстал всего на 3,5 часа.

Впрочем, отрыв от победителя Стефана Петеранселя на Peugeot 3008 DKR был куда более существенным и составил 82 часа 31 минуту. Также отметим, что в этом году Acciona пыталась покорить «Дакар» уже в третий раз, первые две попытки закончились безрезультатно из-за поломок электромобиля.

Источник: Acciona