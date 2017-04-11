Модернизированный «кукурузник» Ан-2-100 поднял в воздух рекордный для своего класса груз

На лётно-испытательной базе ГП «Антонов» в Гостомеле выполнен испытательный полёт лёгкого самолёта Ан-2-100, который является современной модификацией известного легкого биплана Ан-2. Самолёт поднял груз рекордной для своего класса массы в 3202 кг на высоту 2700 метров. Отметим, что максимальная коммерческая нагрузку Ан-2-100 составляет 1500 кг.

Попытку установить рекорд осуществил экипаж летчиков-испытателей ГП «Антонов»: командир Сергей Тарасюк и второй пилот Валерий Епанчинцев. Этот экипаж известен, в частности, благодаря экспедиции на самолете Ан-3 на Южный Полюс, где летчики установили флаг Украины.

Сообщение о попытке установления рекорда будет передано в Международной Федерации авиационного спорта.

В мероприятиях по случаю испытательного полета Ан-2-100 приняли участие руководители предприятий авиационной отрасли Украины и корпорации «Украинская авиастроительная компания».

Ан-2 — многоцелевой биплан, он используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолёт и находится на вооружении ВВС многих стран.

Версия Ан-2-100 предназначена для пассажирских, грузовых и смешанных пассажирско-грузовых перевозок на местных воздушных линиях. Этот самолёт способен автономно эксплуатироваться на небольших аэродромах в широком диапазоне высот аэродромов, в простых и сложных климатических и метеорологических условий.

Главное отличие Ан-2-100 от его предшественника заключается в силовой установке с маршевым турбовинтовым двигателем МС-14 разработки и производства АО «Мотор-Сич». Одно из преимуществ этой замены — переход с авиационного бензина на авиационный керосин. Благодаря этому значительно повышается рентабельность самолёта. К тому же, Ан-2-100 оснащён воздушным реверсивным винтом АВ-17 (на замену АВ-2). Вес пустого снаряжённого Ан-2-100 на 200 кг меньше, чем вес Ан-2.

Ан-2 – это один из самых массовых самолетов в истории — всего произведено около 18 тыс. машин, его производство в Польше продолжалось до 2002 года. Сейчас самолет продолжают выпускать в Китае. На 2012 год в мире эксплуатируется 2271 Ан-2. Многие самолёты летают более 40 лет, и налёт некоторых из них достигает 20 тыс. часов. Ан-2 занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный самолет, который выпускают более 60 лет.

31 августа 2017 мировая авиационная общественность будет отмечать 70-летие со дня первого полета биплана Ан-2, который стал родоначальником большого семейства самолетов «Антонов». Ан-2 до сих пор является крупнейшим в мире одномоторным бипланом.

Источник: Facebook