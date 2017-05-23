НКРСИ установила стартовую стоимость 4G-лицензии в Украине на уровне 265 млн грн (за 10 МГц в диапазоне 1800 МГц), хотя 3G-лицензии стоили от 2,7 млрд за 30 МГц

Сегодня, 23 мая 2017 года, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) инициировала изменения в нормативно-правовых актах для подготовки конкурса на 4G-лицензии в диапазоне 1800 МГц. В частности, регулятор установил стартовую стоимость лицензии на использование полосы в 10 МГц во всех регионах Украины на уровне 265 млн грн.

В НКРСИ отметили, что предложенные изменения основываются на результатах научно-исследовательской работы по вопросам исследования состояния распределения радиочастотного ресурса Украины в диапазонах, пригодных для внедрения связи четвертого поколения, проведенной независимым британским консультантом Analysys Mason Limited, с учетом сложившейся ситуации в радиочастотном спектре и особенностей внедрения в Украине 4G технологии.

«В частности, учитывая действующую рентную плату в диапазоне 1800 МГц на уровне 23 тыс. грн, стартовую стоимость лицензии на использование 10 МГц (2×5 МГц) во всех регионах Украины предлагается определить на уровне 265 млн грн. Эти лицензии позволят операторам предоставлять услуги своим абонентам с использованием различных технологий, обеспечит участникам рынка возможность поддерживать GSM-связь для своих абонентов и вводить новые сервисы на основе более современных технологий». — решили в НКРСИ.

Данная позиция регулятора уже согласована с тремя ведущими операторами (Киевстар, Vodafone, lifecell) телеком-рынка Украины.

Напомним, что 11 апреля 2017 года НКРСИ одобрила изменения в Порядок проведения конкурсов или тендеров на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины. В ходе обсуждения проекта документа операторы телекоммуникаций показали свою готовность вернуть имеющийся у них радиочастотный ресурс государству для проведения тендера на 4G-лицензии в случае, если в нормативно-правовой базе будет предусмотрена гарантированная возможность их участия с правом первого выкупа части спектра для обеспечения предоставления услуг своим абонентам.

Со своей стороны отметим, что лицензии в 3G-диапазоне государство продавало заметно дороже — стартовая стоимость диапазона 30 МГц в каждом регионе Украины составляла 2,7 млрд грн, а в итоге операторы заплатили 3,355 млрд грн (lifecell), 2,715 млрд (Vodafone) и 2,705 млрд (Киевстар) соответственно.

Источник: НКРСИ